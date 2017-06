Ιούνιος 19th, 2017 by Σταματίνα

Με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας η Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα αλλάζει τους όρους με τους οποίους οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες χορηγούν την Εκτακτη Ρευστότητα στα πιστωτιικά ιδρύματα μέσω του Μηχανισμού ELA.



Σημειώνεται ότι το επιτόκιο (κόστος) με το οποίο χορηγείται η ρευστότητα μέσω του ELA δεν μεταβάλλεται και παραμένει κατ΄ελάχιστον 1% υψηλότερο από το επιτόκιο οριακής χρηματοδότησης της ΕΚΤ (marginal lending facility) το οποίο σήμερα βρίσκεται στο 0,25%.



Με τις νέες ρυθμίσεις επέρχονται αλλαγές στα κριτήρια φερεγγυότητας που πρέπει να πληρούν τα πιστωτικά ιδρύματα που αιτούνται ELA. Επιροσθέτως προσδιορίζονται εκείνες οι περιπτώσεις όπου ο ELA παρέχεται με περιορισμούς ή απαγορεύεται. Ακόμη ορίζεται ότι η διάρκεια του ELA επεκτείνεται από τους έξι μήνες στους 12 μήνες. Να σημειωθεί πως οι ελληνικές τράπεζες έχουν σήμερα πρόσβαση στο όριο παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα συνολικού ύψους 44,2 δισ. Ευρώ. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

