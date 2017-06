Ιούνιος 19th, 2017 by Σταματίνα

Ένα από τα λάθη που κάνουμε όταν βουρτίζουμε τα δόντια μας είναι ότι ξεχνάμε να βουρτσίσουμε και τη γλώσσα μας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, μέσα στο στόμα μας ζουν πάνω από 700 διαφορετικά είδη βακτηρίων. Η γλώσσα λειτουργεί σαν σφουγγάρι για τα μικρόβια. Αν και δεν είναι όλα απειλητικά για την υγεία, όταν τα επικίνδυνα βακτήρια πολλαπλασιάζονται στην επιφάνειά της, μπορούν να βλάψουν σοβαρά την υγεία.



Δείτε τρεις λόγους για τους οποίους πρέπει να την βουρτίζετε… 1. Αλλοίωση γεύσης Όταν δεν βουρτσίζετε τη γλώσσα, δημιουργείται στην επιφάνεια μια επίστρωση από βακτήρια, υπολείμματα τροφών και νεκρά κύτταρα, τα οποία εμποδίζουν την αίσθηση της γεύσης. Όταν απαλλάξετε τη γλώσσα σας από όλα αυτά, θα επανέλθει και η γεύση. 2. Δυσοσμία στόματος Η κακή αναπνοή είναι το βασικότερο πρόβλημα για κάποιον που δεν βουρτσίζει τη γλώσσα του. Αυτό οφείλεται στον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων τα οποία συνήθως «κρύβονται» στο πίσω μέρος της γλώσσας. Είναι σημαντικό λοιπόν να βουρτσίζετε τη γλώσσα σας βάζοντας την οδοντόβουρτσα ή το ειδικό εργαλείο για τον καθαρισμό της γλώσσας όσο πιο πίσω γίνεται.



3. Περιοδοντική νόσος Η υπερβολική συγκέντρωση βακτηρίων στη γλώσσα μπορεί να έχει επιπτώσεις στα δόντια όπως ουλίτιδα ή φλεγμονή στα ούλα, η οποία αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως μπορεί να οδηγήσει σε περιοδοντίτιδα. Εκτός της απώλειας δοντιών, που είναι ένας σημαντικός κίνδυνος, η περιοδοντική νόσος συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου και αποβολής.

