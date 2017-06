Ιούνιος 19th, 2017 by Σταματίνα

Είσαι έτοιμη να οργανώσεις μια μίνι απόδραση σε κάποιο κοντινό προορισμό και η βαλίτσα σου περιλαμβάνει εκτός από τα ρούχα και την αντηλιακή σου, το νεσεσέρ των καλλυντικών σου, που θα σου εξασφαλίσει αψεγάδιαστη εικόνα σε κάθε σου εμφάνιση.



Ωστόσο, θα πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτική, όταν πρόκειται να κάνεις τις βουτιές σου στη θάλασσα ή την παραλία, καθώς το μακιγιάζ εκεί είναι σχεδόν απαγορευτικό. Και για να καταλάβεις τι ακριβώς εννοούμε με τη λέξη «σχεδόν» σου παρουσιάζουμε την άποψη της δερματολόγου Δρ. Τζάνετ Γκραφ, από τη Νέα Υόρκη, η οποία υποστηρίζει ότι το make-up στη θάλασσα ή την πισίνα είναι επιβλαβές για την υγεία του δέρματος σε μόνο μια περίπτωση. Πιο συγκεκριμένα, η ειδικός εξηγεί, ότι αν το μακιγιάζ στεγνώσει πάνω στο βρεγμένο δέρμα, μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό, ξηρότητα και να προσελκύσει βακτήρια. Κι ενώ γενικά το make-up στη θάλασσα δεν είναι ιδανικό για την επιδερμίδα, αν παρόλα αυτά είναι αδιάβροχο και περιέχει αντηλιακή προστασία, τότε μπορεί ακόμα και να την προστατεύσει.



Τέλος, η Δρ. Τζάνετ Γκραφ προτείνει να εφαρμόζεις αρχικά μια αντηλιακή προσώπου κι έπειτα να κάνεις το μακιγιάζ που επιθυμείς, αρκεί τα προϊόντα που χρησιμοποιείς στην παραλία ή την πισίνα να είναι αδιάβροχα και να περιέχουν και τα ίδια δείκτη προστασίας από τον ήλιο. bovary loading…

