Ιούνιος 19th, 2017

Ευχές στο Επισκοπείο… Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών ανακοινώνεται ότι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ κατά την εορτή των ονομαστηρίων του, την Δευτέρα 26-6-2017, θα τελέσει την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας μόνος, με την συμμετοχή των συνταξιούχων ιερέων της Μητροπόλεως ώστε να τους τιμήσει για την προσφορά τους στο έργο της Τοπικής Εκκλησίας. Ευχές θα δεχθεί στο Επισκοπείο.



