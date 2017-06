Ιούνιος 18th, 2017 by Σταματίνα

Η φύση είναι γεμάτη διατροφικούς θησαυρούς. Τι καλύτερο από να το απολαύσετε έναν δροσιστικό χυμό που θα έχετε φτιάξει μόνοι σας, πλούσιο σε βιταμίνες και φτωχό σε θερμίδες με φυσικά υλικά. Ενα χυμό που θα βοηθήσει στην αύξηση του μεταβολικού σας ρυθμού, θα σας κάνει να νιώσετε το αίσθημα κορεσμού -χωρίς να έχετε καταναλώσει λίπος, υδατάνθρακες ή ζάχαρη- και θα είναι, παράλληλα, αποτοξινωτικός. Αν θέλετε να δροσιστείτε, πριν καταφύγετε στην εύκολη λύση ενός αναψυκτικού ή ενός συμπυκνωμένου χυμού, φτιάξτε ένα χυμό με ό,τι πιο αγνό έχει η φύση.



Η παρακάτω συνταγή περιέχει βιταμίνες, αντιφλεγμονώδεις, αγχολυτικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες και μπορεί να βοηθήσει στην καύση θερμίδων. Για την εκτέλεση θα χρειαστείτε:



2 κούπες blueberries: Mια τροφή πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Πλούσια σε βιταμίνες Α, Ε, C και πολυφαινόλες. Πηγή καλίου, μαγνησίου, φωσφόρου, φυτικών ινών. Θωρακίζει το ανοσοποιητικό μας σύστημα, προλαμβάνει τις λοιμώξεις, βοηθά στην καύση του λίπους και την αύξηση του μεταβολισμού. 1/2 ανανάς: Ο ανανάς περιέχει βρομελίνη που βοηθά στην πέψη των τροφών και εμποδίζει το φούσκωμα. 1 φέτα τζίντζερ (ή πιπερόριζα): Είναι ένα τα τοπ superfoods. Βοηθά στην καύση του λίπους και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. Πώς φτιάχνετε τον χυμό: Βάζετε όλα τα υλικά στο μπλέντερ και προσθέτετε λίγο κρύο νερό. bovary loading…

This entry was posted on Κυριακή, Ιούνιος 18th, 2017 at 09:09 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.