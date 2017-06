Ιούνιος 18th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η συμφωνία στο Eurogroup είναι ένα τέχνασμα, τονίζει αρθρογράφος της Bild, ο οποίος αναφέρει ότι πρόκειται για ένα νέο παράδειγμα για το πόσο ασήμαντες είναι οι υποσχέσεις στην ελληνική κρίση. «Σταματήστε αυτό το πρόγραμμα βοήθειας», είναι ο τίτλος του άρθρου του Κάι Βάιζε στη γερμανική εφημερίδα. «Ολοι αναπνέουν μετά την απόφαση για τα 8,5 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα. Οι Ελληνες διαπραγματευτές γελούν, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε χαμογελά (έστω για λίγο). Αλλά εγώ δεν ενθουσιάζομαι», αναφέρει στο άρθρο του. Η αλήθεια είναι, συνεχίζει ότι αν οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης δεν κατέληγαν σε συμφωνία την Πέμπτη, θα υπήρχε νέα ελληνική κρίση αυτό το καλοκαίρι. Ακόμη, σημειώνει, ότι η Ελλάδα έχει αποφασίσει- αλλά δεν έχει εφαρμόσει όπως επισημαίνει- τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις, συμπληρώνοντας ότι η νέα δόση είναι μία συμφωνημένη συνέχεια.

«Ομως, πάνω από όλα, πίσω από τη νέα ελληνική συμφωνία υπάρχει μία υπόσχεση που δεν τηρήθηκε. Ξανά. Κρυμμένη πίσω από εξαιρετικά ισορροπημένες λέξεις. Η υπόσχεση ήταν ότι το ΔΝΤ θα μετάσχει. Οτι δεν θα υπάρξει τρίτο πρόγραμμα για την Ελλάδα χωρίς το Ταμείο. Γιατί είναι αυστηρό. Γιατί εξετάζει προσεκτικά τις ελληνικές μεταρρυθμίσεις. Σε αντίθεση με την Κομισιόν, που, όπως και άλλες χώρες μέλη, έχει παραδεχθεί ότι η παραβίαση κανονισμών στην ευρωζώνη έχει γίνει φυσιολογική υπόθεση», τονίζει ο αρθρογράφος, ο οποίος προσθέτει ότι ο Σόιμπλε είχε υποσχεθεί στη γερμανική βουλή τη συμμετοχή του ΔΝΤ και για αυτό οι βουλευτές συμφώνησαν τότε. «Σχεδόν δύο χρόνια πέρασαν από τότε και είναι ξεκάθαρο: Δεν μετέχει το ΔΝΤ! Το Ταμείο δεν έχει δώσει μέχρι τώρα ούτε ένα ευρώ για το πρόγραμμα της βοήθειας. Ηταν υπόσχεση, αλλά δεν τηρήθηκε», τονίζει το δημοσίευμα της Bild, προσθέτοντας ότι το γεγονός ότι είναι σε αναμονή η απόφαση του Ταμείου σημαίνει πως είναι σε αναμονή η αλήθεια. «Αυτό είναι το νεότερο παράδειγμα το πώς ποτέ δεν τηρούνται οι υποσχέσεις για την ελληνική διάσωση. Η υπόσχεση ότι τα ελληνικά χρέη δεν θα βαρύνουν τους Γερμανούς φορολογούμενους. Η υπόσχεση ότι θα είναι ένα το πακέτο διάσωσης. Και η παντοτινή υπόσχεση των Ελλήνων πολιτικών ότι θα εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις. Υποσχέσεις που δεν τηρούνται συχνά μόλις μερικές ώρες αργότερα, έπειτα από την επιστροφή της πτήσης από τις Βρυξέλλες στην Αθήνα. Επτά χρόνια ελληνικής διάσωσης, επτά χρόνια πολιτικών υποσχέσεων. Από τις οποίες η συντριπτική πλειονότητα είναι ασήμαντες», καταλήγει το άρθρο.

iefimerida

This entry was posted on Κυριακή, Ιούνιος 18th, 2017 at 08:18 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.