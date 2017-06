Ιούνιος 18th, 2017 by Σταματίνα

Είναι ωραίο να σηκώνεσαι τη Δευτέρα και να νιώθεις έτοιμος να αδράξεις την εβδομάδα. Πρωινό ξύπνημα, λίγη γυμναστική για τόνωση, το φαγητό να περιμένει έτοιμο στο τάπερ για να μπει σε τσάντες και σχολικά σακίδια, χρόνος για ένα καλό πρωινό, αλλά και για styling μαλλιών και μετά από όλα αυτά, να φτάνετε στην ώρα σας και στη δουλειά.



Όλοι θέλουμε να είμαστε αυτός ο άνθρωπος με την τέλεια οργανωμένη ζωή. Εσείς οι λίγοι που ζείτε σαν να πρωταγωνιστείτε σε διαφήμιση α. παρακαλούμε να ανεβείτε να παραλάβετε το βραβείο σας και β. Πώς το κάνετε;

Οι περισσότεροι ερχόμαστε παλεύουμε με το snooze του ξυπνητηριού για να δούμε ποιος θα επικρατήσει, σηκωνόμαστε τεμπέλικα με τη νύστα στα βλέφαρα να μαρτυρά το ξενύχτι της προηγούμενης νύχτας για να δούμε «άλλο ένα τελευταίο επεισόδιο» σειράς, κουτουλάμε σε δοκάρια και καθρέφτες, προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι που να μοιάζει με τοστ και πίνουμε την πρώτη γουλιά καφέ της ημέρας στο δρόμο ή μέσα στο αυτοκίνητο ακούγοντας τα «κεφάτα» ραδιοφωνικά πρωινάδικα.

Τι μας επιφυλάσσει αυτό; Σίγουρα όχι μια παραγωγική εβδομάδα ή έστω μια εβδομάδα για την οποία, φτάνοντας στο τέλος της, θα είμαστε περήφανοι, γεμάτοι και όχι «κάτι κουρασμένα παλικάρια».

Πώς μπορείτε να το αλλάξετε αυτό; Βάζοντας τις βάσεις από την Κυριακή. Να ποιες είναι αυτές. 1. Τσεκάρετε την ατζέντα σας

Ποιος έχει ατζέντα; Οκ, καταλάβατε. Αυτή στο κινητό σας. Τι έχετε προγραμματισμένο για μέσα στην εβδομάδα; Μeeting στη δουλειά; Συνάντηση με φίλους; Φαγητό με τους γονείς σας; Αποπληρωμή κάποιου λογαριασμού; Γιορτή κάποιου κολλητού; Δείτε τις σημειωμένες υποχρεώσεις σας (και αν δεν τις έχετε σημειώσει κάντε το) και σκεφτείτε αν πρέπει να επαναπροσαρμόσετε, να προσθέσετε ή και να ακυρώσετε κάτι από όλα αυτά. Αυτή η διαδικασία θα σας κάνει να νιώθετε πιο έτοιμη για την νέα εβδομάδα που ξεκινά και να μη φτάνετε σε σημείο να πελαγώνετε για το πότε θα τα προλάβετε όλα ή να ξεχνάτε τα γενέθλια των φίλων σας. Φροντίστε να αφήνετε πάντα λίγο χρόνο για διασκέδαση. 2. Κάντε μια μίνι προετοιμασία των γευμάτων σας

Όχι, όχι. Δεν χρειάζεται να σπαταλήσετε την Κυριακή σας πάνω από κατσαρόλες και ταψιά για να έχετε έτοιμο φαγητό για όλη την εβδομάδα. Μπορείτε όμως να «σπαταλήσετε» μερικά λεπτά για να κάνετε έναν προγραμματισμό του μενού της εβδομάδας βασισμένο σε αυτά που υπάρχουν στο ψυγείο και στα ντουλάπια σας. Έτσι, όχι μόνο, θα καταφέρετε να δείτε και τις σας λείπει ώστε να το προσθέσετε στη λίστα του σούπερ μάρκετ. Ταυτόχρονα θα γλιτώσετε και από το άγχος του «τι να μαγειρέψω γι’ αύριο». Ναι αυτό που σας πιάνει, εκεί, γύρω στις 8 το βράδυ μετά από μια κουραστική ημέρα. Θέλετε ιδέες για το τι να μαγειρέψετε; Κάντε κλικ εδώ! 3. Συμμαζέψτε

Προσέξτε: Δεν είπαμε να καθαρίσετε. Είπαμε να συμμαζέψετε. Έχει διαφορά. Δεν χρειάζεται να μην πάτε για καφέ/ βόλτα/ φαγητό/ σινεμά/ you name it για να επιδοθείτε στο ξεσκόνισμα και στο σφουγγάρισμα. Μπορείτε όμως, κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα, που θα είστε σπίτι να κάνετε μερικές βασικές «δουλίτσες» για να φέρετε το σπίτι σε μια τάξη η οποία, με λίγη προσοχή και καλή θέληση, μπορεί να κρατήσει μέχρι την επόμενη Κυριακή.

Για παράδειγμα, μπορείτε να καθαρίσετε (βασικά να απολυμάνετε) τον πάγκο της κουζίνας, να περάσετε τον καθρέφτη του μπάνιου με καθαριστικό για τα τζάμια,να τινάξετε τα ριχτάρια του καναπέ, να πετάξετε χαρτάκια και αποδείξεις από την τσάντα σας, να περάσετε τις επιφάνειες του σπιτιού με ένα πανάκι για τη σκόνη. Με άλλα λόγια, δουλειές σπιτιού που γίνονται στο τσακ μπαμ.

Το πιο σημαντικό για να μένει ένα σπίτι καθαρό είναι να το καθαρίζετε το λεκέ, τη ζημιά ή την ακαταστασία τη στιγμή που γίνετε (ή που το βλέπετε). Γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο αποδιοργανωτικό από το να ξυπνήσετε το πρωί της Δευτέρας σε ένα σπίτι με απλωμένα ρούχα από την Παρασκευή ή ένα τραπεζάκι σαλονιού γεμάτο άδεια κουτάκια μπύρας, άπλυτα πιάτα και τασάκια με αποτσίγαρα.



4. Κάντε μια λίστα για όσα πρέπει να κάνετε στη δουλειά το πρωί της Δευτέρας

Σας έχει τύχει ποτέ να επιστρέφετε στο γραφείο μετά από ένα σαββατοκύριακο και να να μην ξέρετε από που να ξεκινήσετε; Φυσικά και σας έχει τύχει, αλλιώς δεν θα διαβάζατε αυτό το κείμενο.

Κάντε μια λίστα με όλα όσα πρέπει να κάνετε με το που φτάσετε στη δουλειά κάποια στιγμή μέσα στην Κυριακή που θα είστε ήρεμη. Θα σας βοηθήσει να βάλετε προτεραιότητες και να ξεκινήσετε πιο δυναμικά την εβδομάδα σας. Δυσκολεύεστε να βάλετε προτεραιότητες γιατί όλα είναι σημαντικά; Κάντε κλικ εδώ! 5. Κοιμηθείτε νωρίς

Ναι ξέρουμε πόσο δελεαστικό είναι να μείνετε ξύπνια και να δείτε ταινία, ένα φίλο σας, stories στο Instagram, αλλά ο ύπνος της Κυριακής είναι ο πιο σημαντικός για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα σας (και όχι με γιγάντιους κύκλους κάτω από τα μάτια και κουρελιασμένη διάθεση). 6. Περιποιηθείτε τον εαυτό σας

Φτιάξτε ένα μεγάααααλο πρωινό, κάντε μια μάσκα προσώπου, ένα ποδόλουτρο, γιόγκα, μια εκδρομή, δείτε ξανά μια πολύ αγαπημένη σας ταινία ή απλώς βυθιστείτε στον καναπέ με ένα μαξιλάρι στην κοιλιά. Κάντε ο,τι σας ξεκουράζει ή κάνει το χρόνο να περνά χωρίς να το καταλαβαίνετε. Με άλλα λόγια, ο,τι χρειάζεστε για να «αδειάσετε» ώστε να φτιάξετε χώρο για να «γεμίσετε» μέσα στην εβδομάδα. Τώρα ναι, μπορούμε κι εμείς να το πούμε με την καρδιά μας: Να έχετε μια καλή εβδομάδα. bovary loading…

This entry was posted on Κυριακή, Ιούνιος 18th, 2017 at 19:36 and is filed under ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΑΞΙΔΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.