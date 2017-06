Ιούνιος 18th, 2017 by Χρήστος Μίμης

«Παγώνουν» και επίσημα περισσότερες από 70.000 αιτήσεις για επικουρικές συντάξεις που υποβλήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2015 ενώ ήδη εκκρεμούν άλλες 120.000 αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι 31/12/2014. Εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας επιφέρει χάος στις επικουρικές συντάξεις αντί να λύνει τον γόρδιο δεσμό του υπολογισμού με τον μαθηματικό τύπο που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου.

Οπως αναφέρει ο «Ελεύθερος Τύπος» το ΕΤΕΑ λέει, από την πλευρά του, ότι νέες επικουρικές μετά την 1η/1/2015 βγαίνουν μόνον αν από την ημερομηνία αυτή μέχρι και τις 12/5/2016 επήλθε θάνατος συνταξιούχου που έπαιρνε επικουρική σύνταξη. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, οι ασφαλισμένοι που έκαναν αίτηση μετά την 1η/1/2015 και έλαβαν επικουρική είτε θα την επιστρέψουν είτε θα δώσουν πίσω ένα μέρος της σύνταξης όταν εκδοθούν οι οδηγίες του υπουργείου για το πώς θα υπολογίζονται οι επικουρικές από 1ης/1/2015 σύμφωνα με το νόμο Κατρούγκαλου. Στην εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, που υπογράφει ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τ. Πετρόπουλος, αναφέρεται ότι σε όσες από τις ανωτέρω αιτήσεις (σ.σ.: μετά την 1η/1/2015) έχει εκδοθεί απόφαση συνταξιοδότησης, είτε πριν ή μετά τις 13/5/2016, με βάση τον τρόπο υπολογισμού που ήταν σε ισχύ προ νόμου Κατρούγκαλου, «οι αποφάσεις αυτές είναι μη νόμιμες και πρέπει να αναθεωρηθούν οίκοθεν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που τις εξέδωσαν». Η εγκύκλιος παρατείνει το διετές πάγωμα επικουρικών για περίπου 70.000 αιτήσεις από 1ης/1/2015 και μετά, ενώ οι επικουρικές για τις 120.000 αιτήσεις ασφαλισμένων που υποβλήθηκαν μέχρι 31/12/2014 εκτιμάται ότι θα έχουν βγει καλώς εχόντων στο τέλος του 2019. Από το 2020, θα περιμένουν να πληρωθούν και όσοι έκαναν αίτηση από 1ης/1/2015!

Στην εγκύκλιο διευκρινίζονται τα εξής: Οσοι βγήκαν με αναστολή σύνταξης πριν από την 1η/1/2015 αλλά συμπληρώνουν όριο ηλικίας καταβολής σύνταξης μετά την 1η/1/2015 δικαιούνται σύνταξη από το ΕΤΕΑ με το νέο μαθηματικό τύπο. Τέτοιες συντάξεις ενδεχομένως να έχουν εκδοθεί αλλά καθίστανται άκυρες.

Σε περίπτωση που η επικουρική σύνταξη αναπηρίας επαναχορηγείται μετά την 1η/1/2015, ο υπολογισμός της γίνεται με βάση το νέο νομικό πλαίσιο και αν έχει εκδοθεί απόφαση είναι επίσης μη νόμιμη.

Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα για μετατροπή σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη γήρατος μετά την 1η/1/2015, ο υπολογισμός της σύνταξης γήρατος γίνεται με βάση το νέο νομικό πλαίσιο. Αν έχει εκδοθεί απόφαση μετατροπής μετά την 1η/1/2015 είναι παράνομη.

Στις επικουρικές λόγω αναπηρίας το κριτήριο για τον υπολογισμό του ποσού και την καταβολή σύνταξης είναι η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, εκτός εάν κατά την ημερομηνία αυτή δεν έχει διακοπεί η εργασία, οπότε κριτήριο είναι η ημερομηνία διακοπής της εργασίας του ασφαλισμένου. Με αίτηση πριν από την 1η/1/2015 οι συντάξεις βγαίνουν με τον παλιό τρόπο, ενώ με αίτηση πριν από την 1η/1/2015, αλλά με διακοπή εργασίας μετά την 1η/1/2015, η επικουρική αναπηρίας είναι παράνομη αν έχει εκδοθεί.

Στις περιπτώσεις παράτασης της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, εφαρμόζεται το προγενέστερο καθεστώς ανεξάρτητα εάν η σχετική αίτηση υποβλήθηκε πριν ή μετά την 1η/1/2015.

Από την έναρξη ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου (13/5/2016) το πρώην ΕΤΕΑ παύει να χορηγεί λοιπές παροχές πλην της επικουρικής σύνταξης, όπως έξοδα κηδείας, επίδομα απολύτου αναπηρίας και προσαύξηση σύνταξης λόγω οικογενειακών επιδομάτων (συζύγου-τέκνων). Ελεύθερος Τύπος

