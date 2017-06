Ιούνιος 18th, 2017 by Σταματίνα

Το πλυντήριο μπορεί να μην είναι μια μπελαλίδικη δουλειά για τη νοικοκυρά, αλλά τα ρούχα που μαζεύονται σε σωρούς και περιμένουν να τα σιδερώσεις είναι ίσως η πιο χρονοβόρα, βαρετή και κουραστική διαδικασία.



Τι θα έλεγες όμως, αν έβρισκες τη λύση εκείνη που θα σου επέτρεπε να φοράς τα ρούχα σου αμέσως μόλις αυτά στεγνώσουν και μάλιστα χωρίς κόπο, αλλά χρησιμοποιώντας μόνο ένα υλικό από την κουζίνα σου; Οι γκουρού του νοικοκυριού προτείνουν το πιο έξυπνο κόλπο σε σένα που διαθέτεις στεγνωτήριο.



Βάλε τις τσαλακωμένες μπλούζες, τα παντελόνια, τα φορέματα και ότι άλλο έχεις στο πιο ζεστό πρόγραμμα του στεγνωτηρίου και ρίξε στον κάδο του μερικά παγάκια. Αφησε το στεγνωτήριο να δουλέψει για δέκα λεπτά και μόλις το πρόγραμμα ολοκληρωθεί, όπως μπορείς να δεις και στο βίντεο, τα ρούχα είναι σιδερωμένα! bovary loading…

