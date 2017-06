Ιούνιος 18th, 2017 by Σταματίνα

Η φλεγμονή αποτελεί μια διαδικασία αντίδρασης του οργανισμού μας σε ερεθιστικούς παράγοντες. Αποτελεί βασική έκφανση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος και χωρίς αυτή δεν θα μπορούσαν να επουλωθούν οι πληγές στο σώμα.Όταν όμως είναι χρόνια και γενικευμένη, η φλεγμονή αποδεικνύεται επικίνδυνη και επηρεάζει αρνητικά την υγεία μας. H υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών είναι πολύ σημαντική για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των φλεγμονών.



Δείτε παρακάτω τέσσερις κορυφαίες αντιφλεγμονώδεις τροφές… 1. Ελαιόλαδο Το ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε πολυφαινόλες, φυτικές ουσίες με ισχυρή αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση 2. Μαύρη σοκολάτα Η σοκολάτα με περιεκτικότητα σε κακάο 70% και άνω είναι το πιο υγιεινό σνακ και επιδόρπιο που μπορείτε να επιλέξτε. Δρα ευεργετικά στο κυκλοφορικό σύστημα, μειώνει τα επίπεδα αρτηριακής πίεσης και ρυθμίζει την ευαισθησία του οργανισμού στην ινσουλίνη.



3. Αβοκάντο Το αβοκάντο παρέχει υγιεινά μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά, φυτικές στερόλες, άλφα λινολενικό οξύ και καροτενοειδή. Όλα αυτά τα συστατικά δρουν ενάντια στις φλεγμονές, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στον έλεγχο του σακχάρου και της χοληστερόλης. 4. Αυγό Η αντιφλεγμονώδης δράση του αυγού οφείλεται στα καροτενοειδή ζεαξανθίνη, λουτεΐνη και χολίνη που παρέχει. baby loading…

