Ιούνιος 18th, 2017 by Σταματίνα

Όλοι οι γονείς γνωρίζουν πόσο σημαντικός είναι ο ύπνος για την ανάπτυξη και την υγεία τόσο ενός βρέφους, όσο και ενός μεγαλύτερου σε ηλικία παιδιού. Πριν λίγες ημέρες, η Αμερικανική Ακαδημία Yπνου (American Academy of Sleep Medicine), μετά από μελέτη, ανακοίνωσε έναν ανανεωμένο οδηγό με τις ώρες ύπνου που πρέπει να συμπληρώνει ένα παιδί και ο οποίος μπορεί να σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμος αν είστε γονείς.



Πόση ώρα πρέπει λοιπόν να κοιμάται ένα παιδί;

Προκειμένου να καταλήξουν σε τεκμηριωμένα συμπεράσματα, 13 επιστήμονες-ειδικοί σε θέματα ύπνου μελέτησαν 864 επιστημονικά άρθρα σχετικά με την σχέση μεταξύ διάρκειας του ύπνου και της υγείας των παιδιών. Πριν καταλήξουν στο προτεινόμενο ωράριο, έβγαλαν μερικά πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Έτσι, παρατήρησαν ότι τα παιδιά που έχουν συμπληρώσει τις απαραίτητες ώρες ύπνου είχαν περισσότερη ικανότητα συγκέντρωσης και απορρόφησης νέων γνώσεων, δεκτικότητα σε νέα ερεθίσματα και, γενικότερα, πιο υγιή συμπεριφορά. Ένα επιπλέον συμπέρασμα που έβγαλαν είναι ότι η έλλειψη ύπνου στα παιδιά σχετίζεται με αυξημένο ρίσκο εμφάνισης αυτοκαταστροφικών τάσεων, ακόμα και αποπειρών αυτοκτονίας, φτάνοντας ένα παιδί στην εφηβεία.



Κρίνοντας από τα παραπάνω, δημοσίευσαν έναν οδηγό ύπνου για βρέφη, νήπια, παιδιά και έφηβους στο Journal of Clinical Sleep Medicine. Σύμφωνα με αυτό: Βρέφη 4 εώς 12 μηνών πρέπει να κοιμούνται 12 με 14 ώρες το 24ωρο (συμπεριλαμβάνονται οι σύντομοι ύπνοι μέσα στην ημέρα).

Αντίστοιχα, τα παιδιά 1-2 χρονών χρειάζονται 12 με 16 ώρες ύπνου ανά 24ωρο.

Τα παιδιά τα παιδιά 3-5 ετών χρειάζονται 10 με 13 ώρες ύπνου/24ωρο.

Τα παιδιά 6-12 ετών χρειάζονται 9 με 12 ώρες ύπνου/24ωρο.

Τέλος, οι έφηβοι 13-18 ετών χρειάζονται 8 με 10 ώρες ύπνου/24ωρο. bovary loading…

This entry was posted on Κυριακή, Ιούνιος 18th, 2017 at 23:12 and is filed under ΠΑΙΔΙ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.