Ιούνιος 18th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μια δασική πυρκαγιά στη Λεϊρία της κεντρικής Πορτογαλίας στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 62 ανθρώπους, ενώ εκφράζονται φόβοι για περισσότερους νεκρούς. Τουλάχιστον άλλοι 59 τραυματίστηκαν. Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος από σήμερα για τα θύματα της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Λεϊρία που μέχρι στιγμής ανέρχονται σε τουλάχιστον 62. Η δασική πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες στην περιοχή αυτή της κεντρικής Πορτογαλίας προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό 50 ανθρώπων, πολλοί εκ των οποίων είναι πυροσβέστες. Η φωτιά ξέσπασε χθες, λίγο πριν από τις 15:00 τοπική ώρα (17:00 ώρα Ελλάδας) στην κοινότητα Πεδρόγαου Γκραντ, της περιοχής Λεϊρία. Τα περισσότερα θύματα παγιδεύτηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους ενώ προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από την περιοχή και απανθρακώθηκαν, σύμφωνα με την κυβέρνηση. «Δυστυχώς αυτή φαίνεται ότι είναι η μεγαλύτερη τραγωδία που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια σε δασικές πυρκαγιές», δήλωσε ο πρωθυπουργός Αντόνιο Κόστα. Ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί και άλλο, είπε ο ίδιος. Τα μέσα ενημέρωσης στην Πορτογαλία μεταδίδουν ότι η φωτιά παραμένει εκτός ελέγχου παρότι 600 πυροσβέστες δίνουν μάχη για την κατάσβεσή της. Σύμφωνα με την εφημερίδα Correio do Manhã, μεταξύ των τραυματιών είναι και μια οκτάχρονη, η οποία βρέθηκε να περιπλανιέται μόνη της κοντά στην εστία της πυρκαγιάς και έχει υποστεί εγκαύματα.

Στην Πορτογαλία επικρατούν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40C σε κάποιες περιοχές. Βίντεο: RTP/Euronews



30 άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο μέσα στα αυτοκίνητά τους, με τα οποία προσπαθούσαν να ξεφύγουν απ’ τον πύρινο κλοιό, κι άλλοι 17 δίπλα σε οχήματα στον αυτοκινητόδρομο IC8 που συνδέει το Φιγκέιρο ντος Βίνιος με το Καστανιέιρα ντε Πέρα, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Χόρχε Γκόμες. Επικοινωνία Τσίπρα-Κόστα Ο Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, επικοινώνησε πριν λίγη ώρα με τον Πορτογάλο ομόλογό του, Αντόνιο Κόστα. Του εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς, καθώς και τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού προς τον δοκιμαζόμενο πορτογαλικό λαό σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε τέλος ότι η Ελλάδα θα προσφέρει κάθε αναγκαία βοήθεια για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Τη συμπαράσταση του ελληνικού λαού εξέφρασε ο Προκόπης Παυλόπουλος Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος με τον ομόλογό του της Πορτογαλίας Μαρτσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα.

Ο κ. Παυλόπουλος εξέφρασε τη συμπαράστασή του και τη συμπαράσταση του ελληνικού λαού στη δοκιμασία που περνάει η Πορτογαλία από την πύρινη λαίλαπα που έχει στοιχίσει τη ζωή δεκάδων ανθρώπων. Τον κ. Παυλόπουλο συνδέει μακρά φιλία με τον Πορτογάλο Πρόεδρο, καθώς οι δύο άνδρες έχουν κοινή ακαδημαϊκή πορεία, είναι καθηγητές της Νομικής. Φωτογραφίες: EPA/MIGUEL A. LOPES Συλλυπητήρια ΥΠΕΞ για τα θύματα Συλλυπητήρια για τα θύματα της δασικής πυρκαγιάς στην Πορτογαλία εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτηση στα αγγλικά στον λογαριασμό του στο twitter. «Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα της τραγικής δασικής πυρκαγιάς στην Πορτογαλία. Συλληπητήρια στις οικογένειες, τον λαό και την κυβέρνηση της χώρας». Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες 600 πυροσβεστών η πύρινη λαίλαπα δεν έχει περιοριστεί, αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ.

Η πυρκαϊά εκδηλώθηκε χθες Σάββατο λίγο πριν από τις 15:00 τοπική ώρα (17:00 ώρα Ελλάδας) στην κοινότητα Πεδρόγαου Γκραντ, στην περιοχή Λεϊρία. Άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής τι προκάλεσε τις πυρκαϊές. Σύμφωνα με τον υφυπουργό Εσωτερικών, οι φλόγες εξαπλώθηκαν «με μεγάλη σφοδρότητα» και «με ανεξήγητο τρόπο», κατά μήκος τεσσάρων μετώπων ταυτόχρονα. Πάντως ο πρωθυπουργός Κόστα άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο κεραυνοί να προκάλεσαν την πύρινη λαίλαπα. Πολλά χωριά επλήγησαν από τη φωτιά. Μεταξύ των 59 τραυματιών περιλαμβάνεται κι ένα οκτάχρονο κορίτσι, που βρέθηκε να περιπλανάται μόνον του με εγκαύματα κοντά στην πυρκαϊά, σύμφωνα με την εφημερίδα Correio do Manhã. Το κρατικό δίκτυο RTP μετέδωσε ότι έξι πυροσβέστες τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ άλλοι δύο αγνοούνται. Ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί καθώς οι αρχές δεν έχουν καταφέρει ακόμη να προσεγγίσουν ορισμένες απ’ τις ζώνες της καταστροφής. Περίπου 60 εστίες φωτιάς ξέσπασαν στη διάρκεια της νύχτας σ’ ολόκληρη τη χώρα με περίπου 1.700 πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Η Ισπανία έστειλε δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση συντονίζει μια διεθνή προσπάθεια αρωγής. «Είναι μια περιοχή που έχει πληγεί στο παρελθόν από πυρκαϊές λόγω των δασών της, αλλά δεν θυμόμαστε τραγωδία τέτοιων διαστάσεων», δήλωσε συντετριμμένος ο δήμαρχος του Πεδρόγαου Γκραντ, Βαλντεμάρ Άλβες. «Έχω μείνει άναυδος απ’ τον αριθμό των θυμάτων.» Φωτογραφίες: ΑΡ/ twitter Η Πορτογαλία επλήγη χθες Σάββατο από ένα κύμα καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40° Κελσίου σε πολλές περιοχές, ενώ έπνεαν επίσης ισχυροί άνεμοι κατά τόπους. Σύμφωνα με τον Γκόμες, ο πρόεδρος της Πορτογαλίας Μαρσέλου Χεμπέλου ντε Σόουζα βρίσκεται καθ’ οδόν προς τον τόπο της τραγωδίας.

iefimerida

This entry was posted on Κυριακή, Ιούνιος 18th, 2017 at 19:06 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.