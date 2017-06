Ιούνιος 18th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μία μόλις ημέρα από την βράβευση του Λούη Τσάτουμα, με την οποία έκλεισε ο αθλητικός κύκλος ενός σπουδαίου άλτη, ο διάδοχος του, Μίλτος Τεντόγλου φρόντισε να δείξει πως θα συνεχίσει την παράδοση στο μήκος των ανδρών . Ο 19χρονος άλτης «προσγειώθηκε» στο πέμπτο του άλμα στα 8,30 μ. (1,8) και έδειξε πως είναι σε εκπληκτική κατάσταση. Παράλληλα βελτίωσε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ Εφήβων, το οποίο ήταν 8,19 μ. από τα Παπαφλέσσεια του 2016 και να γίνει ο 4ος αθλητής φέτος στον κόσμο σε επίπεδο Ανδρών.

Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι ξεκίνησε τον αγώνα του με προβλήματα στη φόρα, τα οποία έδειξε να ξεπερνά μετά το τρίτο άλμα στο οποίο σημείωσε 7,81 μ. (2,2). Στο τέταρτο άλμα πέτυχε 7,91 μ. (1,9) και στο πέμπτο το 8,30 μ., ενώ επέλεξε να μην κάνει το έκτο. Δεύτερος με 7,83 μ. (2,3) ήταν ο Νίκος Καψής, που συνέχισε τις σταθερές εμφανίσεις στη σεζόν και στην τρίτη ο επίσης σταθερός Τάσος Γαλαζούλας με 7,82 μ. (1,1). segas,sportsfeed

This entry was posted on Κυριακή, Ιούνιος 18th, 2017 at 21:52 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΣΤΙΒΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.