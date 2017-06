Ιούνιος 18th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Σε νέες συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία, στην υπόθεση της εξάρθρωσης δύο εγκληματικών οργανώσεων που διέπρατταν ληστείες σε σπίτια διασήμων, εταιρείες και ΑΤΜ, στην Αττική αλλά και την υπόλοιπη χώρα. Ενας 43χρονος και μία 40χρονη συνελήφθησαν, αμφότεροι Ελληνες, κατόπιν ενταλμάτων του ειδικού ανακριτή, για συγκρότηση και συμμέτοχη σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι δύο τους, με την κάλυψη νομιμοφανών επιχειρήσεων -ενεχυροδανειστηρίων που διατηρούσαν, δύο από αυτά στο Μενίδι, κατείχαν και διέθεταν για ρευστοποίηση στην αγορά, κοσμήματα, ρολόγια και λοιπά τιμαλφή, τα οποία προέρχονται από τη δράση των δύο εγκληματικών οργανώσεων αλλά και από τη δράση άλλων κακοποιών του κοινού ποινικού δικαίου. Διατηρούσαν δύο ενεχυροδανειστήρια στο Μενίδι, στην Καλλιθέα και στο Παλαιό Φάληρο και ανήκαν στη μεγάλη αλυσίδα των κλεπταποδόχων της οργάνωσης. Και όχι μόνο αυτής της οργάνωσης, αλλά όπως ανακοίνωσε η αστυνομία κατείχαν και διέθεταν για ρευστοποίηση στην αγορά, κοσμήματα, ρολόγια και λοιπά τιμαλφή, τα οποία προέρχονται από τη δράση τουλάχιστον άλλης μιας οργάνωσης αλλά και από τη δράση άλλων κακοποιών του κοινού ποινικού δικαίου. Σε κρύπτες σε αυτοκίνητο ρολόι αξίας 150.000 ευρώ Αρχικά εντοπίστηκε ο 40χρονος, σε περιοχή της Αττικής. Στο αυτοκίνητο που οδηγούσε είχε διαμορφώσει ειδικές κρύπτες, όπου βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν δύο ρολόγια, εκ των οποίων το ένα μοναδικής κατασκευής, αξίας πάνω από 150.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο ρολόι αποδόθηκε στον νομικό κάτοχο του, ο οποίος ήταν θύμα κλοπής των συγκεκριμένων εγκληματικών οργανώσεων και η υπόθεση του είχε εξιχνιαστεί κατά την αρχική έρευνα.

Ακόμη, στο όχημα βρέθηκαν πολλά κοσμήματα, 59.610 ευρώ, διάφορα άλλα τιμαλφή, ζυγαριά ακριβείας, πέντε κινητά τηλέφωνα και τρία σπρέι πιπεριού. Στη συνέχεια συνελήφθη η 40χρονη και σε έρευνες σε οικίες και καταστήματα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: δύο πλάκες χρυσού, βάρους περίπου 1 κιλού και αξίας 25.000 ευρώ,

ασημένια εικόνα (αγαλματίδιο) της Παναγίας βάρος περίπου τριών κιλών, αξίας 3.000 ευρώ,

πλάκα ασημιού βάρους περίπου 300 γραμμαρίων,

πλήθος κοσμημάτων και ρολογιών,

4 ειδικά φουρνάκια, στα οποία έλιωναν τα χρυσά κοσμήματα,

πλήρης μονάδα φασματογράφου, με την οποία μετρούσαν την καθαρότητα λιωμένου χρυσού,

δύο καλούπια μορφοποίησης λιωμένου χρυσού,

το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ καθώς και διάφορα άλλα τιμαλφή και αντικείμενα. Μάλιστα, η συνολικά αξία των αντικειμένων που κατασχέθηκαν υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 500.000 ευρώ. 6 εκατ. ευρώ η λεία Στο πλαίσιο των ερευνών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 7 νέων μελών -κατηγορούμενων στην υπόθεση, οι όποιοι αναζητούνται, καθώς επίσης και τα στοιχεία 52χρονου Τούρκου, ο οποίος αναφερόταν αρχικά με ελλιπή στοιχεία. Ακόμα εξιχνιάστηκαν άλλες 84 περιπτώσεις κλοπών και διαρρήξεων σε οικίες και εταιρείες, που διαπράχτηκαν από τις συγκεκριμένες εγκληματικές οργανώσεις μέχρι και την 2α Νοέμβριου 2016. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνολική αξία των αντικειμένων που αφαιρέθηκαν στις περιπτώσεις αυτές υπερβαίνει το ποσό των 6.000.000 ευρώ. Στις περιοχές διάπραξης των κλοπών περιλαμβάνονται η Κυψέλη, Ηλιούπολη, Γλυφάδα, Πόρτο Ράφτη, Μαρκόπουλο, Κορωπί, Βάρη, Κερατέα, Σταμάτα, Γέρακας, Αγία Παρασκευή, Άγιος Στέφανος, Λυκόβρυση, Νέα Ιωνία, Νέο Ηράκλειο, Ψυχικό, Κηφισιά, Εκάλη, Νέα Φιλαδέλφεια, Πικέρμι, Σπάτα, Άνοιξη, Ασπρόπυργος, Αιγάλεω, Περιστέρι, Πετρούπολη, Ελευσίνα, Αχαρνές, Άνω Λιόσια, Ίλιον, Κερατσίνι, Άγιος Ιωάννης Ρέντης και η Θεσσαλονίκη. Κατασχέθηκαν 3 πολυτελή αυτοκίνητα Η αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση και τριών πολυτελών αυτοκινήτων που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της οργάνωσης για τη μεταφορά κλοπιμαίων σε ειδικές κρύπτες. Ενα από τα οχήματα ήταν κλεμμένο και ένα ατελώνιστο. Στην αρχική αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση των εγκληματικών οργανώσεων είχαν εντοπιστεί περισσότερα από 60 οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως «επιχειρησιακά» στις κλοπές που διέπρατταν. Από τα οχήματα αυτά, όσα ήταν κλεμμένα αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους, τα ατελώνιστα παραδόθηκαν στα αρμόδια Τελωνεία, ενώ τα υπόλοιπα παραδόθηκαν στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού. Σε θυρίδα 120.010 ευρώ Η αστυνομία ανακοίνωσε ακόμη ότι στις αρχές Φεβρουάριου έγιναν ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, για το άνοιγμα συγκεκριμένων θυρίδων σε τραπεζικά καταστήματα, κατά την οποία βρέθηκε σε υποκατάστημα τράπεζας στην Ελευσίνα, θυρίδα μέλους της οργάνωσης, που περιείχε το χρηματικό ποσό των 120.010 ευρώ, το οποίο κατασχέθηκε και απεστάλη στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Αρχικά, στις 2 Νοεμβρίου, στην τεράστια επιχείρηση, με συμμετοχή 1.000 αστυνομικών και 37 δικαστικών λειτουργών είχαν συλληφθεί 41 μέλη του εγκληματικού δικτύου, ενώ περισσότερες από 300 υποθέσεις είχαν συνδεθεί προανακριτικά με τη δράση των εγκληματικών αυτών οργανώσεων. Επιπλέον σε περισσότερες από 60 έρευνες κατασχέθηκαν πάνω 600.000 ευρώ σε μετρητά, 120 κιλά ασημιού σε ράβδους, φύλλα χρυσού, χρυσές λίρες και πλήθος χρυσαφικών και κοσμημάτων μεγάλης αξίας. Ακολούθησαν οι συλλήψεις των τριών αρχηγικών μελών και συγκεκριμένα, στις 9-12-2016 στην Μάνδρα ενός 46χρονου Ελληνα, στις 11-1-2017 στον Πειραιά ενός 36χρονου Ελληνα και στις 17-1-2017 στο Καματερό ενός 34χρονου Ελληνα. Σε έρευνες που επακολούθησαν τότε σε οικίες, αποθηκευτικούς χώρους, και τραπεζικές θυρίδες, είχαν βρεθεί πλήθος κοσμημάτων, των οποίων η αξία υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, το χρηματικό ποσό των 76.070 ευρώ, 700 χρυσές λίρες και πολλά πολυτελή ρολόγια. Ακόμα είχαν εξιχνιαστεί 33 περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών σε οικίες, εταιρείες και καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, με τη συνολική αξία των κλαπέντων κοσμημάτων και των αφαιρεθέντων χρηματικών ποσών να υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

iefimerida

