Ιούνιος 18th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πρόσκληση

Η Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή Νομού Γρεβενών Νέας Δημοκρατίας προσκαλεί τα μέλη την Τρίτη 20 Ιουνίου και ώρα 17:00 στα γραφεία της ΝΟΔΕ Γρεβενών για διευρυμένη ΝΟΣ. Στις 18:30 στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου δήμου Γρεβενών θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση για την υγεία σε περιφερειακό επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας με κύριο ομιλητή τον βουλευτή επικρατείας και τομεάρχη υγείας της νέας Δημοκρατίας κ. Βασίλη Οικονόμου .

Για τη ΝΟΔΕ Γρεβενών Λεωνίδας Τεντόγλου

This entry was posted on Κυριακή, Ιούνιος 18th, 2017 at 22:45 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.