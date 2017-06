Ιούνιος 18th, 2017 by Σταματίνα

Μέχρι το Σεπτέμβριο εκτιμούν στην κυβέρνηση ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις ώστε να προχωρήσει η ίδρυση της Αναπτυξιακής Τράπεζας, σύμφωνα με όσα είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ κορυφαίος παράγοντας του υπουργείου Οικονομίας.



Σχετικά με την εναλλακτική λύση που δίνεται από τους θεσμούς, αντί για την ίδρυση αναπτυξιακής τράπεζας να αναβαθμιστεί το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΕΤΕΑΝ), ο ίδιος ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «θα επιλέξουμε τη λύση που θα οδηγήσει στην ταχύτερη υλοποίηση του σχεδιασμού», ενώ για τη χρηματοδότηση της τράπεζας, είπε ότι δεν θα προχωρήσει μόνο με εθνικούς πόρους αλλά σε αυτήν θα συμμετάσχουν και αναπτυξιακές τράπεζες των χωρών της Ευρωζώνης. Συγκεκριμένα, όπως μας είπε, προκειμένου να ξεκινήσει το ταχύτερο δυνατόν η λειτουργία της σχεδιάζεται να υπάρξει τεχνική βοήθεια από 4 αντίστοιχες τράπεζες: τη γερμανική KFW, τη γαλλική National Development Agency, την ιταλική Cassa Depositi e Prestiti και την βρετανική British Business Bank.

Μάλιστα, όπως σημείωσε ο ίδιος παράγοντας, υπάρχει ήδη ενδιαφέρον ακόμη και από κινεζικά κεφάλαια για να συμμετάσχουν στην αναπτυξιακή τράπεζα, ενώ προσέθεσε ότι στόχος του υπουργείου Οικονομίας είναι να συμμετέχουν σε αυτήν και ιδιωτικά κεφάλαια. Αμέσως μόλις επιστρέψει ο υπουργός Οικονομίας Δημήτρης Παπαδημητρίου από την επίσημη επίσκεψη του στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, που ολοκληρώνεται στις 28 Ιουνίου, θα μεταβεί στη Γερμανία για να συζητήσει το θέμα με τα στελέχη της KFW. Στόχος του υπουργείου είναι η αναπτυξιακή τράπεζα να αποτελέσει έναν φορέα «ομπρέλα» στον οποίο θα υπαχθούν οι οργανισμοί που εποπτεύει το υπουργείο και έχουν ως αντικείμενο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της προσέλκυσης επενδύσεων. Επίσης, στον ενιαίο φορέα θα ενσωματωθούν και υπηρεσίες συμβούλων που υπάγονται στο υπουργείο και η ώθηση που θα δίνει στις επιχειρήσεις θα γίνεται μέσω εργαλείων όπως επιχειρηματικά δάνεια, πιστώσεις και αποταμιευτικές ευκαιρίες.

Θα είναι συνδεδεμένη με την κρατική, ευρωπαϊκή και διατραπεζική χρηματοδότηση, χωρίς ωστόσο αναλαμβάνει κινδύνους για τα κρατικά κεφάλαια.



Ευρεία σύσκεψη του ΚΥΣΟΙΠ τη Δευτέρα Στο μεταξύ, η κυβέρνηση προχωρεί στην υλοποίηση του σχεδίου της για ανάπτυξη εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Στο πλαίσιο αυτό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) έχει ήδη συγκαλέσει ευρεία σύσκεψη στο γραφείο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Γιάννη Δραδασάκη, το απόγευμα της Δευτέρα 19 Ιουνίου, με τη συμμετοχή κυβερνητικών και κρατικών στελεχών και με θέμα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που αναπτύσσουν δημόσιοι φορείς (Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, ΕΤΕΑΝ, Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Επενδύσεων, Πράσινο Ταμείο, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κ.λπ.). Επίσης, θα επισημανθούν χρηματοδοτικές δυνατότητες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να καλυφθεί το κενό που παρατηρείται τόσο στην χρηματοδοτική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων -λόγω της αδυναμίας των συστημικών τραπεζών να συνδράμουν στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας- όσο και στην ανάγκη αναπτυξιακού σχεδιασμού και χρηματοδότησης σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα. Πάντως όπως σχολίαζαν την Παρασκευή κυβερνητικοί κύκλοι: «Η ρητή αναγνώριση από τους θεσμούς της σημασίας που έχει για τη χώρα μας και την ανάκαμψη της οικονομίας η ύπαρξη της Αναπτυξιακής Τράπεζας, όπως αυτή αποτυπώνεται στην τελευταία απόφαση του Eurogroup, αποτελεί αναμφισβήτητα μια δικαίωση για την ελληνική πλευρά. Παράλληλα, όμως, πρέπει να επισημανθεί ότι η ίδρυση και η λειτουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας απαιτείται να έχει την ευρεία δυνατή αποδοχή από τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις της χώρας, καθώς ο χρονικός ορίζοντας λειτουργίας και δράσης της είναι μεσομακροπρόθεσμος και δεν αφορά τη θητεία μιας κυβέρνησης και μόνο». ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

