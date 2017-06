Ιούνιος 18th, 2017 by Σταματίνα

Είναι μια εύκολη και πρακτική συνταγή one pote που σας προτείνω: Ολα τα υλικά μαζί σε ένα μεγάλο και βαθύ τηγάνι.



Υλικά 1 κιλό κοτόπουλο, κομμένα

2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο

1 κουτάλι σούπας βούτυρο

2 φλυτζάνια κριθαράκι χοντρό

1 μεγάλο κρεμμύδι

2 σκελίδες σκόρδο

1 φλυτζάνι ντομάτα τριμμένη

Αλάτι, πιπέρι, μαϊντανό, παρμεζάνα τριμμένη



Εκτέλεση Βγάλτε τα περιττά λίπη από το κοτόπουλο και αλατίστε το

Ρίξτε το λάδι και το βούτυρο σε βαθύ τηγάνι και ροδίστε καλά τα κομμάτια

Αφήστε τα να ροδίσουν σε μέτρια φωτιά, για 5 λεπτά από κάθε πλευρά

Βγάλτε τα στην άκρη

Μέσα στο τηγάνι ρίξτε το κριθαράκι και το κρεμμύδι, ανακατέψτε καλά

Προσθέστε το σκόρδο, ανακατέψτε, ρίξτε την ντομάτα

Προσθέστε τα κομμάτια κοτόπουλου, 2 ποτήρια ζεστό νερό (με ζωμό κότας, προαιρετικά), σκεπάστε και αφήστε να σιγοβράσει για 15 λεπτά

Ετοιμο! Αφήστε το 5 λεπτά να ξεκουραστεί και να μελώσει

Ρίξτε πιπέρι και μαϊντανό (ή φύλλα βασιλικού, αν έχετε), παρμεζάνα και σερβίρετε iefimerida loading…

