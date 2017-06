Ιούνιος 18th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ENDURO GP GREECE – ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΓ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΜΟΤΟΕ)

Ο 5ος αγώνας του φετινού παγκόσμιου πρωταθλήματος Enduro θα γίνει φέτος στα Γρεβενά σε μια συνέχεια της πολύ πετυχημένης περσινής διοργάνωσης. Βέβαια η επιτυχία του αγώνα δεν οφείλεται μόνο στο φυσικό κάλλος και τις εξαιρετικές και μοναδικές διαδρομές που ο ΜΟΓ αναδεικνύει αλλά και στους ακούραστους και πρόθυμους εθελοντές (συμπολίτες μας και μη),οι οποίοι αθόρυβα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κάθε αγώνα που διοργανώνεται . Η πόλη μας θα γεμίσει με κόσμο από τις τέσσερις γωνίες του πλανήτη. Σ’ αυτήν μας την προσπάθεια, απευθύνουμε και πάλι πρόσκληση στους Εθελοντές της πόλης μας. Η συμμετοχή τους σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις των Γρεβενών είναι ιδιαίτερα σημαντική.



Υποστηρικτικές λειτουργίες

Τοποτηρητές διαδρομών και ειδικών αγώνων

Απονομές

Υποδοχή κοινού

Συνοδός ομάδας αγγλόφωνων ή άλλων (ιταλικών-γαλλικών κλπ)

Πωλητών διαφημιστικών



Η παρουσία σας είναι σημαντική σε όλα τα στάδια του αγώνα.



Τα μέλη του ΜΟΓ από την πλευρά μας, για να σας ευχαριστήσουμε για το χρόνο και τη διάθεσή σας, σας παρέχουμε τα εξής:

Μπλουζάκι εθελοντών

Ειδικό καρτελάκι που θα αναγράφονται τα στοιχεία του εθελοντή

Σάντουιτς-νερά

Μεταφορά στους χώρους των ειδικών διαδρομών

Βεβαίωση εθελοντικής εργασίας

Ελεύθερη είσοδος και γνωριμία με τους διεθνείς αναβάτες



Για την συμμετοχή σας θα πρέπει να συμπληρώσετε την Δήλωση Συμμετοχής έως τις 29-06-2017.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:6987407878 και στο e-mail: endurogpgrevena@gmail.com

