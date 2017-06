Ιούνιος 18th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην ετήσια παράσταση του Τμήματος Παραδοσιακών Χορών Δήμου Γρεβενών

με τη συμμετοχή όλων των χορευτών του. Η φετινή μας παράσταση με τίτλο: “Στους δρόμους της Παράδοσης” θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 και ώρα 19:30 στο Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Γρεβενών.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Επιμέλεια παρουσίασης – Διδασκαλία χορών: Κατερίνα Προκόβα (εκπ. Φυσ. Αγωγής)

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού,

Παιδείας και Αθλητισμού Χρήστος Πέτρου

This entry was posted on Κυριακή, Ιούνιος 18th, 2017 at 10:05 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.