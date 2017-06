Ιούνιος 18th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δεν φαντάζεστε πόσα χρήματα μπαίνουν κάθε βράδυ στο ταμείο! Αναλυτικά τα ποσά… Πολύς λόγος έχει γίνει από τον περασμένο Φεβρουάριο που ξεκίνησε η προβολή του Survivor για τα χρήματα που κερδίζουν οι παίκτες, τα ποσά που παίρνουν κάθε εβδομάδα παραμονής τους στον Άγιο Δομίνικο. Στην εκπομπή Φτιάξε καφέ να στα πω, το πρωί της Πέμπτης παρουσιάστηκαν αναλυτικοί πίνακες για τα κέρδη Μαχητών και Διάσημων. Εκεί που θα ζαλιστείτε, όμως, είναι όταν θα δείτε το αστρονομικό ποσό που μοιράζονται κάθε βράδυ ο ΣΚΑΪ και ο Τούρκος παραγωγός, Acun Ilicali. Σύμφωνα, λοιπόν, με το ρεπορτάζ της Ανθής Βούλγαρη, οι Διάσημοι πληρώνονται κάθε εβδομάδα από 1.500 έως 2.500 ευρώ. Δηλαδή, για 20 εβδομάδες παραμονής στον Άγιο Δομίνικο, ο παίκτης με τον μικρότερο μισθό παίρνει 30.000 ευρώ και ο πιο ακριβοπληρωμένος φτάνει στα 50.000 ευρώ. Για τους Μαχητές τα ποσά είναι αρκετά μικρότερα. Η εβδομαδιαία αποζημίωση κυμαίνεται από 550 έως 750 ευρώ. Άρα, στις 20 εβδομάδες τα χρήματα που θα πάρει ο κάθε παίκτης θα είναι από 11.000 έως 15.000 ευρώ. Και αν τα παραπάνω ποσά σας φαίνονται μεγάλα, τότε μάλλον δεν φαντάζεστε πού φτάνουν τα κέρδη που μοιράζονται ο Τούρκος παραγωγός Acun Ilicali και ο ΣΚΑΪ. Η διαφήμιση κατά τη διάρκεια του επεισοδίου του Survivor αγγίζει τα 200 ευρώ το δευτερόλεπτο. Με έναν πρόχειρο υπολογισμό, λοιπόν, ένα διαφημιστικό διάλειμμα 12 λεπτών αποφέρει κέρδη ύψουν 144.000 ευρώ! Εκτός από τα διαφημιστικά διαλείμματα, όμως, υπάρχει και η τοποθέτηση προϊόντος που προβάλλεται μέσα στο επεισόδιο. Η άμεση αναφορά διάρκειας έως 2 λεπτά κοστίζει 24.000 ευρώ, ενώ η έμμεση αναφορά έως 4 λεπτά φτάνει στα 36.000 ευρώ! Δείτε το βίντεο:



