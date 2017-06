Ιούνιος 17th, 2017 by Σταματίνα

Υλικά 36 τετραγωνάκια pasta φύλλο

200 γρ. καρότα κομμένα julien

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

80 γρ. φύτρες από σόγια

3 φύλλα λάχανο κομμένα julien

18 γαρίδες μεγάλες καθαρισμένες

1 σκελίδα σκόρδο

Λίγη σάλτσα σόγιας

2 κ.γ. καλαμποκέλαιο

Για την pasta φύλλο 200 γρ. αλεύρι

110 γρ. νερό

20 ml ελαιόλαδο

1 πρέζα αλάτι Οδηγίες Για την pasta φύλλο: Ανακατεύουμε όλα μαζί τα υλικά και δουλεύουμε καλά. Αφήνουμε να ξεκουραστεί για 1 ώρα μετά ανοίγουμε να γίνουν πολύ λεπτά φύλλα και τα κόβουμε σε τετραγωνάκια. Για τη γέμιση: Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι βάζουμε το καλαμποκέλαιο, τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι, προσθέτουμε τα καρότα και αφήνουμε να τσιγαριστούν. Μόλις έχει μαλακώσει το καρότο, προσθέτουμε το λάχανο και αφήνουμε να βράσει 5-10 λεπτά μέχρι να μαλακώσει και αυτό. Ύστερα προσθέτουμε τις φύτρες από σόγια. Μόλις είναι έτοιμα όλα τα λαχανικά, βάζουμε μέσα ολόκληρες τις γαρίδες και τη σάλτσα σόγιας. Σκεπάζουμε και αφήνουμε να βράσει για 5 λεπτά. Κοιτάζουμε να μην έχει μείνει νερό μέσα στην κατσαρόλα. Σβήνουμε και αφήνουμε να κρυώσει.



Παίρνουμε μαζί 2 τετραγωνάκια από την pasta φύλλο, πασπαλίζουμε με λίγο λάδι, βάζουμε λίγη γέμιση και κλείνουμε όπως κάνουμε ένα spring roll. Απλώνουμε σε ένα ταψί φούρνου με αντικολλητικό χαρτί και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 10-15 λεπτά. botrini loading…

