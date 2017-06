Ιούνιος 17th, 2017 by Σταματίνα

Την αλλαγή στον τρόπο που ψωνίζουν πλέον οι Έλληνες πολίτες καταγράφει έρευνα της «Global Connected Commerce Survey» που πραγματοποίησε η Nielsen το τρίτο τρίμηνο του 2016. Σύμφωνα με αυτήν, επιλέγουν το διαδίκτυο σε μεγάλο ποσοστό ως μέσο για τις αγορές τους, κυρίως για υπηρεσίες ή διαρκή αγαθά.



Πιο συγκεκριμένα, το 62% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχουν αγοράσει κάποια ταξιδιωτική υπηρεσία online, με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο να βρίσκεται στο 47%, ενώ ακολουθούν τα είδη ένδυσης σε ποσοστό 54%, κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο (52%). Ενδιαφέρον παρουσιάζει ακόμη το γεγονός ότι 47% των Ελλήνων έχει παραγγείλει έστω και μία φορά έτοιμο φαγητό διαδικτυακά και μάλιστα η Ελλάδα σκοράρει πρώτη σε αυτή την κατηγορία, μεταξύ των λοιπών Ευρωπαϊκών κρατών, που συμμετείχαν στην έρευνα.



Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, φαίνεται να υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία για τα καταναλωτικά προϊόντα, όπως τα προϊόντα παντοπωλείου ή τα φρέσκα προϊόντα, για τα οποία οι online αγορές, κατά δήλωση των καταναλωτών, βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, καθώς μάλιστα 6 στους 10 καταναλωτές προτιμούν να αγοράζουν αυτές τις κατηγορίες μόνο μέσα στα φυσικά καταστήματα. Παρ’ όλα αυτά, σε μια διαφορετική ανάγνωση των στοιχείων, 4 στους 10 καταναλωτές είτε είναι «έτοιμοι» να αγοράσουν φρέσκα προϊόντα – είδη παντοπωλείου μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος, είτε ήδη τα αγοράζουν! Μάλιστα, ο μηχανισμός, που θα βοηθούσε στην ενεργοποίηση αυτών των καταναλωτών είναι η εγγύηση επιστροφής χρημάτων, όσον αφορά στα καταναλωτικά προϊόντα, σε περίπτωση που το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του αγοραστή, ενώ για τα φρέσκα προϊόντα ο αντίστοιχος μηχανισμός ενεργοποίησης θα ήταν η διασφάλιση του καταναλωτή όσον αφορά σε θέματα ποιότητας. newsbeast loading…

