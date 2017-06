Ιούνιος 17th, 2017 by Σταματίνα

Το περπάτημα είναι μια από τις καλύτερες μορφές άσκησης και πολύ ευεργετική για τον οργανισμό μας. Το περπάτημα μεταξύ άλλων βοηθά να χάσουμε βάρος και να απαλλαγούμε από το στρες, ενώ συμβάλλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και απομακρύνει τον κίνδυνο πολλών χρόνιων παθήσεων.



Υπάρχουν, όμως, κι άλλοι σημαντικοί λόγοι για να ξεκινήσουμε το καθημερινό περπάτημα που πιθανόν δεν γνωρίζουμε. Δείτε τρεις από αυτούς… 1. Βελτιώνει τη διάθεση Έρευνες δείχνουν ότι το περπάτημα έχει ευεργετική επίδραση στο νευρικό σύστημα και συμβάλλει στη μείωση του θυμού και της εχθρότητας. Γίνεται μάλιστα ακόμη πιο αποδοτικό και ωφέλιμο για την ψυχική σας υγεία, αν έχετε παρέα 2. Μειώνει τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων Σύμφωνα με την Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία, το περπάτημα μειώνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και τον κίνδυνο διαβήτη. Ταυτόχρονα μειώνει την αρτηριακή πίεση έως και κατά 11 μονάδες και τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου κατά 20% έως 40%.



3. Κάνει καλό στο πεπτικό Βοηθά την κινητικότητα στο έντερο και συμβάλλει στην αντιμετωπίσει της δυσκοιλιότητας. Αυτός είναι και ο λόγος που το πρώτο πράγμα που κάνουν οι ασθενείς μετά από μια εγχείρηση στην περιοχή της κοιλιάς, είναι να σηκωθούν και να περπατήσουν. baby loading…

This entry was posted on Σάββατο, Ιούνιος 17th, 2017 at 10:18 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.