Ιούνιος 17th, 2017 by Σταματίνα

Αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες αδυναμίες μικρών αφού μπορείς να τα προσφέρεις σε πάρτι ή την ώρα που βλέπουν ταινία ή να τα βάλεις στο τραπέζι των μεγάλων, όταν απολαμβάνεις με την παρέα σου μια παγωμένη και δροσιστική μπύρα.



Η αγορά διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία από πατατάκια ή αλλιώς τσιπς πατάτας, που ικανοποιούν όλες τις γευστικές προτιμήσεις των καταναλωτών, ενώ παράλληλα είναι πολύ οικονομικά. Ωστόσο, παρά τη νοστιμιά τους, τα συσκευασμένα πατατάκια δεν παύουν να αποτελούν θερμιδικές βόμβες και να βλάπτουν τον οργανισμό εξαιτίας της περιεκτικότητας τους σε νάτριο, λίπος, ζάχαρη και άλλες ουσίες εκ των οποίων και συντηρητικά. Τι καλύτερο λοιπόν από μια συνταγή που θα σε βοηθήσει να τα φτιάξεις μόνη σου στο σπίτι και να είναι το ίδιο γευστικά, μα πάνω από όλα υγιεινά; Εμείς τη βρήκαμε και σας την προτείνουμε. Καλή απόλαυση! Θα χρειαστείτε: Μια μεγάλη πατάτα που θα την έχεις πλένει πολύ καλά και θα την έχεις κόψει σε λεπτές φέτες (μακριές ή στρογγυλές)

Μια κουταλιά του γλυκού ελαιόλαδο

Εκτέλεση: Ρίξε το λάδι μέσα σε μια πλαστική σακούλα και πρόσθεσε τις φέτες πατάτας και οποιοδήποτε μπαχαρικό ή μυρωδικό και ελάχιστο αλάτι (αν θέλετε).

Ανακίνησε καλά τη σακούλα.

Πάρε ένα μεγάλο πιάτο φαγητού και αφού στρώσεις ειδικό αντικολλητικό χαρτί επάνω του, βάλε σε σειρά τις φέτες πατάτας.

Ψήσε στο φούρνο μικροκυμάτων για περίπου πέντε λεπτά μέχρι να αρχίσουν να παίρνουν κοκκινωπό χρώμα και έπειτα γύρισε τες από την άλλη πλευρά και ψήσε για άλλα δύο λεπτά.

Απομάκρυνε το πιάτο από το φούρνο μικροκυμάτων και άφησε τες να κρυώσουν. bovary loading…

