Ιούνιος 17th, 2017 by Σταματίνα

Όλοι, κάποια στιγμή, είτε σε περιόδους άγχους, είτε μετά από μεγάλες περιόδους στέρησης, είτε απλώς σε στιγμές υπερβολικής ανάγκης για ζάχαρη, έχει τύχει να καταναλώσουμε γλυκά σε ποσότητες που αντιστοιχούν σε τουλαχιστον τρία άτομα αντί για ένα. Αυτό, φυσικά, έχει συνέπειες. Και δε μιλάμε μόνο για την αύξηση του βάρους, αλλά για τον τρόπο που επιβαρύνουμε τον οργανισμό μας συνολικά. Αυτή η περιγραφή του τι συμβαίνει στο σώμα μας, εντός μιας ώρας, μετά από βαριά θερμιδικά επεισόδια ζάχαρης, ίσως σας αποτρέψει από το να ανοίξετε και να τελειώσετε το κουτί με τα μπισκότα μέσα σε λίγα λεπτά.



Υπήρχε μια περίοδος που, επιστρέφοντας στο σπίτι μετά από 12ωρο δουλειάς, καθόμουν στον καναπέ για να χαλαρώσω με το κουτί με τα μπισκότα ανά χείρας και πριν το καταλάβω το τελείωνα. Μετά, επειδή δεν μου έφτανε αυτό το θερμιδικό σοκ, μπορεί να άνοιγα και μια σοκολατίτσα ή άλλες φορές να ολοκλήρωνα το γεύμα μου και με δύο φέτες ψωμί στις οποίες είχα απλώσει πραλίνα φουντουκιού και από πάνω παγωτό, έτσι για τη γεύση. Αφού τελείωνα και αντίκριζα τα μισοτελειωμένα πακέτα ή το άδειο πιάτο, έπαιρνα το χρόνο μου για να αισθανθώ τις απαραίτητες τύψεις και μετά από λίγο με έπαιρνε ο ύπνος, μακάρια και με σοκολάτες γύρω από το στόμα. Κι ενώ εγώ κοιμόμουν τον ύπνο του δικαίου, μέσα στον οργανισμό μου, απ’ ότι ανακάλυψα, ξεκινούσε πάρτι. Αυτό το οποίο στήνει ο οργανισμός σου όταν υπερκαταναλώνεις γλυκά. Τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί προκαλείται αυτή η δυσφορία που σας εμποδίζει να συνεχίσετε δυναμικά την ημέρα σας; Ας δούμε λεπτό προς λεπτό. Στα πρώτα 15 λεπτά Το πρώτο μέρος του σώματος που τίθεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης είναι, προφανώς, τα δόντια και τα ούλα. Η ζάχαρη ανακατεύεται με τα βακτήρια του σάλιου και παράγονται οξέα που διαβρώνουν το σμάλτο των δοντιών.



15- 30 λεπτά Αφού η ζάχαρη περάσει πρώτα από μια επίσκεψη στο στομάχι, καταλήγει στο έντερο. Το λεπτό έντερο διαλύει τα σάκχαρα, τα απορροφά και τα στέλνει στην κυκλοφορία του αίματος. Όλη αυτή η ζάχαρη πρέπει να μετατραπεί σε ενέργεια και να διανεμηθεί στους μυικούς ιστούς του σώματος. Έτσι, το πάγκρεας ενεργοποιείται και παράγει ινσουλίνη για να δώσει ώθηση σε αυτή τη διαδικασία. 30-45 λεπτά

Τα επίπεδα αρτηριακής πίεσης έχουν αυξηθεί και η εισροή ζάχαρης έχει προκαλέσει την απελευθέρωση ντοπαμίνης στον εγκέφαλο, στην οποία οφείλεται η παροδική ευφορία που νιώθουμε όταν καταναλώνουμε ζάχαρη.

Η παραγωγή ινσουλίνης αυξάνεται κατακόρυφα προκειμένου να αντιμετωπισθεί και, αναπόφευκτα, μειώνονται τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Κάπου εδώ, αρχίζετε να γίνεστε πιο βραδείς και πιο ευερέθιστες, ενώ ακολουθεί ένα hang over από την υπερκατανάλωση ζάχαρης που παίρνει τη μορφή πονοκεφάλου.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, λόγω του γρήγορου ρυθμού με τον οποίο η ζάχαρη εξαπλώνεται και εκλύεται από το στομάχι και από το έντερο, παγιδεύεται αέρας στο έντερο. Αυτό, πιθανώς, να προκαλέσει δυσφορία και, φυσικά, αέρια. 45 λεπτά-1 ώρα Η άνοδος και η πτώση των φυσιολογικών επιπέδων των ορμονών έχουν προκαλέσει αναταραχές στη λειτουργία των φαγοκυτταρικών κυττάρων, πράγμα που έχει επιπτώσεις στο ανοσοποιητικό σύστημα.

Για τις επόμενες ώρες, ο οργανισμός σας γίνεται πιο αδύναμος και λιγότερο ικανός να αντιμετωπίσει καταστάσεις που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία του, όπως οποιαδήποτε επαφή με επιβλαβή βακτήρια, κάνοντας σας πιο επιρρεπής σε ιούς, λοιμώξεις και ασθένειες.

