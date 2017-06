Ιούνιος 17th, 2017 by Σταματίνα

Ο Καναδάς ξεκινά να διδάσκει από το νηπιαγωγείο στα παιδιά τον προγραμματισμό στους υπολογιστές, καθώς και άλλες ψηφιακές δεξιότητες. Η διδασκαλία του προγραμματισμού θα είναι αδιάκοπη σε όλη τη διάρκεια του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου, σε μία προσπάθεια οι νέοι να είναι σωστά προετοιμασμένοι για τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και της ψηφιακής οικονομίας.



Περίπου 500.000 παιδιά θα συμμετάσχουν την επόμενη διετία στο νέο πρόγραμμα CanCode ύψους 50 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων, όπως ανακοίνωσαν οι υπουργοί Καινοτομίας και Επιστήμης της χώρας, σε εκδήλωση στην Οτάβα, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, που επικαλείται το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Το CanCode εντάσσεται στο ευρύτερο «Σχέδιο Καινοτομίας και Δεξιοτήτων» την πολυετή εθνική στρατηγική του Καναδά, που αποσκοπεί στο να δημιουργήσει καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας ιδίως για τη μεσαία τάξη. «Πολλές θέσεις εργασίας σήμερα εξαρτώνται από την ικανότητα των Καναδών εργαζομένων να επιλύουν προβλήματα με τη χρήση ψηφιακών δεξιοτήτων. Η ζήτηση για τέτοιες δεξιότητες θα εντείνεται συνεχώς, καθώς αυξάνει ο αριθμός των εταιρειών λογισμικού και δεδομένων, είτε π.χ. πωλούν μουσική online, είτε σχεδιάζουν αυτόνομα οχήματα», αναφέρεται σε σχετική κοινή ανακοίνωση των δύο υπουργείων. Όπως ανέφερε ο υπουργός Καινοτομίας, Επιστήμης και Οικονομικής Ανάπτυξης Ναβντίπ Μπέινς, απευθυνόμενος στα παιδιά στη διάρκεια της εκδήλωσης, «οι περισσότερες δουλειές στο μέλλον θα έχουν πιθανότατα κάποια σχέση με τον προγραμματισμό σε υπολογιστές. Μερικοί μπορεί να αναπτύξετε απίστευτες εφαρμογές. Και οι περισσότεροι μάλλον δεν θα έχετε καν πάρει την άδεια οδήγησης, όταν θα έχετε αναπτύξει τις ικανότητες προγραμματισμού που χρειάζονται για τα αυτόνομα οχήματα».



Περίπου 500 εκπαιδευτικοί στον Καναδά θα εκπαιδευθούν κατάλληλα και θα έχουν στη διάθεσή τους τον αναγκαίο εξοπλισμό για να διδάξουν στα παιδιά τον προγραμματισμό και τις άλλες ψηφιακές δεξιότητες. Παράλληλα η ομοσπονδιακή καναδική κυβέρνηση θέλει μέσω του ίδιου προγράμματος να ενθαρρύνει περισσότερα κορίτσια να ακολουθήσουν καριέρες στον τομέα STEM (Επιστήμη-Τεχνολογία-Μηχανική-Μαθηματικά). newsbeast loading…

