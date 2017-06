Ιούνιος 17th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την παρέα του στην Εθνική ομάδα θα θα μεταδίδουν τα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης Η ΕΡΤ έτσι συμφώνησε με τη FIBA για το συγκεκριμένο «πακέτο» των Εθνικών ομάδων. Όπως ανακοινώθηκε σχετικά: «Η ΕΡΤ και η FIBA κατέληξαν σε συμφωνία για την απόκτηση των δικαιωμάτων μετάδοσης των αγώνων της Εθνικής Ελλάδος σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μπάσκετ για την περίοδο ​​2017-2021. Βάσει της συμφωνίας, η ΕΡΤ θα μεταδώσει όλους τους αγώνες της Εθνικής Ομάδας μας στο Ευρωμπάσκετ 2017 (Ανδρών και Γυναικών), τους Προκριματικούς Αγώνες της Εθνικής Ομάδας για το Μουντομπάσκετ 2019, όλους τους αγώνες του Μουντομπάσκετ 2019, τους Προκριματικούς Αγώνες της Εθνικής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Τόκιο 2020 και την Τελική Φάση του Ευρωμπάσκετ 2021 Επιπλέον, η ΕΡΤ θα μεταδίδει κατά τη συγκεκριμένη περίοδο όλα τα Τουρνουά Μπάσκετ Ανδρών, Γυναικών και Εφήβων που τελούν υπό την αιγίδα της FIBA καθώς και τα Προολυμπιακά Τουρνουά Ανδρών και Γυναικών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Τόκιο 2020. Η συμφωνία προηγείται του Συστήματος Ανταγωνισμού 2017+ της FIBA, ​​το οποίο τίθεται σε ισχύ τον Νοέμβριο. Βάσει του νέου συστήματος, οι Εθνικές Ομάδες σε όλο τον κόσμο θα λάβουν μέρος σε τακτικούς επίσημους αγώνες στα Προκριματικά που διοργανώνονται καθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στο Μουντομπάσκετ 2019 στην Κίνα και στο Διηπειρωτικό Πρωτάθλημα 2021 (συμπεριλαμβανομένου του Ευρωμπάσκετ 2021). Ο (πρώην) Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ Λάμπης Ταγματάρχης δήλωσε: «Οι διεθνείς διοργανώσεις Μπάσκετ έρχονται στην ΕΡΤ, αρχής γενομένης με το Ευρωμπάσκετ Γυναικών 2017 και το Ευρωμπάσκετ Ανδρών. Είμαστε ικανοποιημένοι που η EΡT θα μεταφέρει όλο τον ενθουσιασμό και το πάθος που δημιουργεί το μπάσκετ, ένα άθλημα που αποτελεί τρόπο ζωής στην Ελλάδα. Καθώς το 2017 σηματοδοτεί την επέτειο των 30 χρόνων από την κατάκτηση του πρώτου Ευρωμπάσκετ από την Ελλάδα, έχουμε μεγάλες ελπίδες για τα αθλητικά γεγονότα του καλοκαιριού, αλλά και για τα Προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2019 τον Νοέμβριο». Ο Γενικός Γραμματέας της FIBA ​​και μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (IOC) Patrick Baumann, τόνισε: «Η FIBA ​​έχει και στο παρελθόν συνεργαστεί πολύ εποικοδομητικά με την ΕΡΤ και γι’ αυτόν τον λόγο είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε ξανά με την ελληνική δημόσια ραδιοτηλεόραση». Η ΕΡΤ έχει μακρόχρονη παράδοση στη μετάδοση των αγώνων της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Στο παρελθόν, είχε προσφέρει τη δυνατότητα στους Έλληνες φιλάθλους να απολαύσουν τις μεγάλες στιγμές του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, όπως την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τίτλου το 1987, την επανάληψη του ίδιου κατορθώματος 18 χρόνια αργότερα στο Βελιγράδι, αλλά και μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές στις διεθνείς διοργανώσεις, όταν η Εθνική Ελλάδος νίκησε τις ΗΠΑ στους Ημιτελικούς του Μουντομπάσκετ 2006 Η συμφωνία πραγματοποιήθηκε μέσω της FIBA ​​Media, τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της FIBA ​​και της Perform, η οποία εξασφαλίζει πολυετείς συμφωνίες με προϊόντα που εντάσσονται στο νέο ημερολόγιο της FIBA». Το πρόγραμμα του Κυπέλλου Συνομοσπονδιών Η ΕΡΤ κινήθηκε και έκλεισε και τα δικαιώματα του Κυπέλλου Συνομοσπονδιών που ξεκινά αύριο στη Ρωσία. Πρόκειται για το… μίνι Μουντιάλ, ένα χρόνο πριν από τη διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ως test event για την εκάστοτε οικοδέσποινα. Το φετινό διεξάγεται από αύριο, 17 Ιουνίου μέχρι 2 Ιουλίου στη Ρωσία και η ΕΡΤ θα μεταδώσει live όλα (συνολικά 16) παιχνίδια. Ο 1ος όμιλος του Κυπέλλου Συνομοσπονδιών 2017 απαρτίζεται από τις Μεξικό, Νέα Ζηλανδία, Πορτογαλία και Ρωσία. Ο 2ος όμιλος του Copa Africa απαρτίζεται από Αυστραλία, Γερμανία, Καμερούν και Χιλή. Το πρόγραμμα του τουρνουά (το πλήρες πρόγραμμα των μεταδόσεων θα ανακοινωθεί προσεχώς) Σάββατο (17/6) 18:00 Ρωσία – Νέα Ζηλανδία (ΕΡΤ1) Κυριακή (18/6) 18:00 Πορτογαλία – Μεξικό (ΕΡΤ1) 21:00 Καμερούν – Χιλή (ΕΡΤ1) Δευτέρα (19/6) 18:00 Αυστραλία – Γερμανία (ΕΡΤ1) Τετάρτη (21/6) 18:00 Ρωσία – Πορτογαλία 21:00 Μεξικό – Νέα Ζηλανδία Πέμπτη (22/6) 18:00 Καμερούν – Αυστραλία 21:00 Γερμανία – Χιλή Σάββατο (24/6) 18:00 Μεξικό – Ρωσία 18:00 Νέα Ζηλανδία – Πορτογαλία Κυριακή (25/6) 18:00 Γερμανία – Καμερούν 18:00 Χιλή – Αυστραλία Τετάρτη (28/6) 21:00 Πρώτος ημιτελικός Πέμπτη (29/6) 21:00 Δεύτερος ημιτελικός Κυριακή (2/7) 15:00 Μικρός τελικός 21:00 Μεγάλος τελικός iefimerida

