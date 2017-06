Ιούνιος 17th, 2017 by Σταματίνα

Το κίνημα La Republique en Marche (LREM) του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, μαζί με το Modem, αναμένεται να εξασφαλίσει 430 έως 460 έδρες στην 577μελή Γαλλική Εθνοσυνέλευση, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ODOXA.



Το κόμμα Les Republicains της γαλλικής Δεξιάς εξασφαλίζει, σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, 70 έως 95 έδρες, το Σοσιαλιστικό Κόμμα 25 έως 35 έδρες και το ακροδεξιό Εθνικό Μέτωπο 1 έως 6 έδρες.



Η δημοσκόπηση προβλέπει συμμετοχή 47% στην ψηφοφορία του δεύτερου γύρου, έναντι του 48,71% στον πρώτο γύρο, ποσοστό που ήδη αποτελεί χαμηλό ρεκόρ για την 5η Δημοκρατία. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

