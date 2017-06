Ιούνιος 17th, 2017 by Σταματίνα

Ένας από τους πιο συνηθισμένους λεκέδες του καλοκαιριού είναι αυτός του αντηλιακού που συνήθως αφήνει ενοχλητικά σημάδια σε κάποια μαγιό, πετσέτες και ρούχα. Αυτά τα αντιαισθητικά κίτρινα υπολείμματα μπορεί να μην φύγουν ούτε μετά από αρκετά πλυσίματα αν ο λεκές δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως.



Δείτε παρακάτω μερικές συμβουλές για να μην ξαναέχετε παρόμοιο πρόβλημα και να απαλλαγείτε μια και καλή… – Μόλις αντιληφθείτε το λεκέ τοποθετήστε το ρούχο σε αλατόνερο με μερικές σταγόνες αμμωνία ή ακόμη πιο απλά μουλιάστε το σημείο που έπεσε το αντηλιακό με λίγο χυμό λεμονιού. – Σε πολύ ευαίσθητα υφάσματα δοκιμάστε να ρίξετε λίγη ταλκ και να τρίψετε πολύ απαλά για να μην καταστραφεί το ύφασμα.



– Αφού κάνετε τα παραπάνω βάλτε το ύφασμα σε πρόγραμμα χαμηλής θερμοκρασίας πλένοντας το ρούχο στην χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία που ενδείκνυται για το ύφασμά του. baby loading…

This entry was posted on Σάββατο, Ιούνιος 17th, 2017 at 17:09 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.