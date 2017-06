Ιούνιος 17th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης την έκανε αποδεκτή…-Η ανακοίνωση της ΕΡΤ Την παραίτησή του από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ υπέβαλε σήμερα ο κ. Λάμπης Ταγματάρχης στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκο Παππά. Πρόκειται για μια απρόσμενη εξέλιξη, αν και υπήρχαν… σημάδια που έδειχναν πως αυτή θα ήταν η κατάληξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές είχε έρθει σε ρήξη αρκετές φορές για θέματα λειτουργίας της ΕΡΤ. Δύο χρόνια μετά την επαναλειτουργία της, ο Λάμπης Ταγματάρχης ζητούσε πράγματα, τα οποία δεν γίνονταν. Οι αλλαγές που δεν προχωρούσαν στην ΕΡΤ δυσαρεστούσαν και τις δύο πλευρές. Έτσι, λοιπόν, φαίνεται ότι πρόκειται για ένα… διαζύγιο συναινετικό. Όπως αναφέρει η άτυπη ενημέρωση του Μεγάρου Μαξίμου, ο κ. Παππάς αποδέχθηκε την παραίτηση του κ. Ταγματάρχη και τον ευχαρίστησε θερμά για τις υπηρεσίες του και την ουσιαστική συμβολή του στην αναδιοργάνωση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, μετά την επαναλειτουργία της τον Ιούνιο του 2015.

Ο Λάμπης Ταγματάρχης, αφού ευχαρίστησε τον Υπουργό, ανέφερε πως ολοκληρώθηκε ο πρώτος καθοριστικός κύκλος ομαλής λειτουργίας της ΕΡΤ και ότι παραδίδει την εταιρεία εύρωστη, λειτουργικά σύγχρονη, έχοντας εφαρμόσει διαδικασίες που διασφαλίζουν τη διαφάνεια στην οικονομική διαχείρισή της. Ακολουθεί σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης:

«Μετά από δύο χρόνια ευδόκιμης θητείας, ο Λάμπης Ταγματάρχης αποχωρεί από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ. Σε αυτό το διάστημα έφερε εις πέρας με επιτυχία το δύσκολο έργο της επαναλειτουργίας της ΕΡΤ επιλύοντας τα προβλήματα που σώρευσε στη δημόσια ραδιοτηλεόραση το καταστροφικό «μαύρο». Παρά την σφοδρή κριτική –πολλές φορές κακόπιστη- που δέχθηκε τόσο ο ίδιος όσο και το σύνολο της διοίκησης της ΕΡΤ, κατόρθωσε με επαγγελματισμό και συνέπεια να στήσει από την αρχή έναν σύγχρονο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό».

Η ανακοίνωση της ΕΡΤ για την παραίτηση του Λάμπη Ταγματάρχη Η ανακοίνωση: «Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ευχαριστούν από καρδιάς τον έως σήμερα Διευθύνοντα Σύμβουλο Λάμπη Ταγματάρχη για την προσφορά του στην ανασύσταση και εύρυθμη λειτουργία της ΕΡΤ την τελευταία διετία. Με την εργώδη προσπάθειά του καταφέραμε να ξεπεράσουμε ανυπέρβλητα εμπόδια, να δομήσουμε από την αρχή έναν νέο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, με διαφανείς διαδικασίες, ορθολογική οικονομική διαχείριση, πλουραλιστικό και ποιοτικό περιεχόμενο. Όλοι μαζί θα προχωρήσουμε για να κάνουμε την ΕΡΤ ακόμα καλύτερη».

Γρηγόρης Μελάς

