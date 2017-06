Ιούνιος 17th, 2017 by Σταματίνα

Καθημερινά χρησιμοποιούμε μια σειρά από προϊόντα ομορφιάς, που έχουν σκοπό να καθαρίσουν και να αναζωογονήσουν την επιδερμίδα μας, διορθώνοντας παράλληλα κάθε ζημιά που έχει αυτή υποστεί από ρύπους και μικρόβια.



Τη φροντίζουμε ώστε να βρίσκεται διαρκώς σε φόρμα, να είναι δηλαδή λαμπερή, υγιής και να διατηρεί τη νεανική της όψη. Παρόλα αυτά, συχνά παραβλέπουμε κάποια σημάδια που εμφανίζονται επάνω της, όπως για παράδειγμα οι σκουρόχρωμες κηλίδες είτε καφέ είτε γκρίζες ή και γκριζοκυανές, ανάλογα με το χρώμα του δέρματος, οι οποίες όμως θα μπορούσαν να σχετίζονται με σημαντικές βλάβες, τις οποίες δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αγνοούμε. Στην κατηγορία αυτών ανήκει και ο ιατρικός όρος «μέλασμα» ή κοινώς «πανάδες». Πρόκειται για την ακανόνιστη υπέρχρωση του δέρματος συνήθως στην περιοχή του προσώπου και σε σημεία, όπως τα ζυγωματικά, το άνω χείλος, το μέτωπο και το πηγούνι. Οι πανάδες είναι μια κατάσταση του δέρματος που παρουσιάζεται κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες στις γυναίκες από 20 έως 50 ετών, όταν σε εκείνα τα σημεία που έχουν «χτυπήσει», τα μελανινοκύτταρα έχουν ευαισθητοποιηθεί. Το μέγεθος των πανάδων έχει διάμετρο μεγαλύτερη από ένα εκατοστό, ενώ οι ειδικοί υποστηρίζουν, ότι οφείλονται όχι μόνο στην έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, αλλά και τις ορμονικές αλλαγές, σε συγκεκριμένα φάρμακα ακόμα και σε κληρονομική προδιάθεση. Λόγω του ότι δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές (αφού όταν το σώμα μαυρίζει σχεδόν ολόκληρο το καλοκαίρι, δεν τις καταλαβαίνει κανείς εύκολα) οι πανάδες έχουν την τάση να επανέρχονται.



Η καλύτερη στρατηγική για την πρόληψή τους είναι η καθημερινή χρήση ενυδατικής κρέμας με αντηλιακή προστασία και δείκτη προστασίας τουλάχιστον SPF 30 και η αποφυγή της υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερπαραγωγή μελανίνης. Από την άλλη πλευρά, σε περίπτωση που τις έχετε ήδη εντοπίσει στο δέρμα σας, θα πρέπει να επισκεφτείτε έναν ειδικό γιατρό, ο οποίος θα εξετάσει την περίπτωση σας, θα διαγνώσει τα αίτια εμφάνισης των πανάδων και θα εκτιμήσει το βάθος της μελανίνης κι έπειτα,θα σας προτείνει την ιδανική κι εξειδικευμένη θεραπεία. bovary loading…

