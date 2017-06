Ιούνιος 17th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Προσωπικές οφειλές τουλάχιστον 315,6 εκατ. δολαρίων, σε γερμανικές, αμερικανικές και άλλες τράπεζες, δείχνουν τα οικονομικά στοιχεία του Ντόναλντ Τραμπ, τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Υπηρεσία Κυβερνητικής Δεοντολογίας των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με αυτό το ομοσπονδιακό έντυπο, είχε έσοδα περίπου 20 εκατ. δολαρίων από το νέο ξενοδοχείο του στην Ουάσινγκτον, το οποίο άνοιξε πολύ κοντά στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο. Τα έσοδά του επίσης αυξήθηκαν από το Μαρ-α-Λάγκο, το θέρετρο στη Φλόριντα το οποίο ο ίδιος αποκαλεί «χειμερινό Λευκό Οίκο». Τα εισοδήματα που δήλωσε ο Τραμπ το 2016 και στις αρχές του 2017 είναι τουλάχιστον 594 εκατ. δολάρια, ενώ τα περιουσιακά του στοιχεία φτάνουν σε τουλάχιστον 1,4 δισ. δολάρια. Οι οφειλές Στις 98 σελίδες του εγγράφου καταγράφονται οφειλές ύψους 130 εκατ. δολαρίων προς την Deutsche Bank Trust Company Americas, θυγατρική της γερμανικής Deutsche Bank. Ανάμεσά τους, οφειλή που ξεπερνά τα 50 εκατ. δολάρια για το Old Post Office, ένα ιστορικό ακίνητο στην Ουάσινγκτον όπου ο μεγιστάνας είχε ανοίξει ένα ξενοδοχείο. Ακόμη, ο Τραμπ ανέφερε μια οφειλή ύψους 110 εκατομμυρίων δολαρίων προς τη Ladder Capital Corp, μια εταιρεία που προσφέρει δάνεια για ακίνητα και έχει γραφεία στη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες και το Μπόκα Ρατόν.

Τα έσοδα Τα υψηλότερα εισοδήματα του Τραμπ προήλθαν από γήπεδα γκολφ, όπως το Trump National Doral στο Μαϊάμι, που πάντως μειώθηκαν στα 115,9 εκατ. από 132 εκατ. δολάρια που ήταν έναν χρόνο πριν. Τα εισοδήματά του από πολλά άλλα ξενοδοχεία του παρέμειναν αμετάβλητα. Τα εισοδήματά του από την Trump Corporation, την εταιρεία διαχείρισης ακινήτων που διαθέτει, σχεδόν τριπλασιάστηκαν στα 18 εκατομμύρια δολάρια, ενώ αυτά από το Μαρ-α-Λάγκο αυξήθηκαν κατά 25%, στα 37,25 εκατομμύρια. Το ιδιωτικό του κλαμπ διπλασίασε το κόστος της εγγραφής στα 200.000 δολάρια μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία. Ο Τραμπ εξασφάλισε 11 εκατομμύρια από τα καλλιστεία Miss Universe, αφού πούλησε τα δικαιώματα για τους διαγωνισμούς το 2015. Τα εισοδήματά του από τηλεοπτικά σόου όπως το The Apprentice μειώθηκαν στο 1,1 εκατ. δολάρια, από 6 εκατ. έναν χρόνο νωρίτερα. Τα περιουσιακά στοιχεία Τα περιουσιακά του στοιχεία πιθανόν ξεπερνούν το 1,4 δισ. δολάρια, διότι το έγγραφο δίνει τη δυνατότητα σε αυτόν που το συμπληρώνει να αναφέρεται σε φάσματα ποσών. Στο έντυπο αποκαλύπτεται ότι ο Τραμπ είχε θέσεις στα διοικητικά συμβούλια 565 εταιρειών. Η θητεία του στα περισσότερα εξ αυτών τερματίστηκε την 19η Ιανουαρίου, την ημέρα πριν από την ορκωμοσία του, και σε άλλα το 2015 και το 2016. Οι περισσότερες από τις εταιρείες αυτές έχουν την έδρα τους στις ΗΠΑ, ενώ μερικές στη Σκοτία, την Ιρλανδία, τον Καναδά, τη Βραζιλία, τη Βερμούδα κ.ά. Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνείται να δώσει στη δημοσιότητα την εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης, που θα έδινε μια πολύ πιο σαφή εικόνα για την περιουσιακή του κατάσταση και τα επιχειρηματικά του συμφέροντα. Αλλά έχει συμπληρώσει ομοσπονδιακά έντυπα όπως ήταν υποχρεωμένος στα οποία αποκαλύπτει τα προσωπικά και οικογενειακά του εισοδήματα, τα περιουσιακά του στοιχεία και τις οφειλές του.

ΑΠΕ/ Reuters

