Ιούνιος 17th, 2017 by Σταματίνα

Αναμφισβήτητα, η αίσθηση του να νιώθεις ότι μέσα σου μεγαλώνει μια ζωή είναι υπέροχη. Ακόμα και η παραμικρή αλληλεπίδραση μαζί του σάς κάνει να απογειώνεστε από ενθουσιασμό.



Δεν είναι τυχαίο που χαϊδεύετε την κοιλιά σας, του διαβάζετε παραμύθια,του βάζετε μουσική ή του μιλάτε, αφού είναι πλέον και αποδεδειγμένο ότι ένα έμβρυο μέσα στη μήτρα έχει τη δυνατότητα να αισθάνεται και να ακούει ήχους. Αυτό που δεν ξέραμε είναι ότι εκτός από συναισθήματα και ήχους, τα έμβρυα μπορούν να αντιλαμβάνονται και οπτικά ερεθίσματα μέσα από την κοιλιά της μαμάς τους. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει νέα έρευνα του ιατρικού περιοδικού, Current Biology. Οι ερευνητές μελέτησαν περίπου 40 έμβρυα, από γυναίκες που διένυαν το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης τους. Χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία υπερήχων, έριχναν κόκκινους προβολείς που έφτιαχναν το σχήμα προσώπου (στην ουσία ήταν ένα ανάποδο τρίγωνο με δύο φώτα για τα μάτια και ένα για στόμα) πάνω στη μήτρα. Στην συνέχεια έριξαν απλούς κόκκινους προβολείς οι οποίοι δεν σχημάτιζαν κάποιο πρόσωπο. Παρατήρησαν λοιπόν ότι η πρώτη περίπτωση, έκανε τα έμβρυα να γυρνούν τα κεφάλια τους (προς τα το σχήμα προσώπου) περίπου τέσσερις φορές συχνότερα σε σχέση με τους προβολείς που δεν σχημάτιζαν πρόσωπο.



Τα ευρήματα αυτής της έρευνας έχουν άμεση σύνδεση με προηγούμενη έρευνα που λέει ότι τα νεογέννητα μωρά τείνουν να έλκονται από ανθρώπινα πρόσωπα και όχι από αντικείμενα που βλέπουν. Κοντολογίς, το μωρό σας δεν μπορεί να διακρίνει τι χρώμα κραγιόν φοράει η κολλητή σας ή αν ο σύζυγός σας είναι ξυρισμένος (ούτε καν αν αυτά τα δύο πρόσωπα είναι δύο ξεχωριστοί άνθρωποι!). Η έρευνα αυτή, όμως, είναι ένα βήμα που μας φέρνει πιο κοντά στο να καταλάβουμε σε ποιο στάδιο ανάπτυξης τα μωρά μπορούν να αναγνωρίσουν τα ανθρώπινα πρόσωπα και σε ποίο αρχίζει η σχέση με τους γονείς.

