Ιούνιος 17th, 2017 by Σταματίνα

Αποτελεί πραγματικότητα το γεγονός, ότι τα τελευταία χρόνια, μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων ακολουθεί ένα μοντέλο διατροφής απαλλαγμένο από τη γλουτένη, την πρωτεΐνη που βρίσκεται στα δημητριακά όπως το σιτάρι, το κριθάρι, τη βρώμη και τη σίκαλη. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό;



Η δυσανεξία που αυτή προκαλεί, η οποία ονομάζεται «κοιλιοκάκη» και εκδηλώνεται με την ενεργοποίηση ανοσολογικών μηχανισμών που επιτίθενται στο βλεννογόνο του λεπτού εντέρου. Αυτή τη φορά όμως, ο καρδιοχειρούργος Στίβεν Γκάντρι, προειδοποιεί για ένα ακόμη επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία στοιχείο, που συνδέεται με φλεγμονές και ασθένειες και είναι γνωστό ως «λεκτίνη». Οι λεκτίνες είναι στην ουσία μια οικογένεια γλυκοπρωτεϊνών που υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα κύτταρα, άρα και σε όλα τα τρόφιμα και κυρίως στα όσπρια και τα δημητριακά και δεσμεύουν τους υδατάνθρακες, όμως σύμφωνα με τον ειδικό γίνονται πολύ τοξικές όταν καταναλώνονται σε μεγάλες ποσότητες. Ο Στίβεν Γκάντρι υποστηρίζει ότι μόλις αυτές απορροφηθούν, προκαλούν αυτό που αναφέρεται ως «χημικός πόλεμος» στο σώμα, ο οποίος με τη σειρά του μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή και να οδηγήσει σε αύξηση βάρους και σε προβλήματα υγείας, όπως αυτοάνοσα νοσήματα, διαβήτη και καρδιακές παθήσεις.



Τα επίπεδα λεκτίνης είναι ιδιαίτερα υψηλά σε τρόφιμα όπως τα μαύρα φασόλια, η σόγια, οι φακές και τα προϊόντα σιτηρών. Βρίσκονται επίσης σε ορισμένα φρούτα και λαχανικά (ειδικά στις ντομάτες) και σε προϊόντα, όπως το γάλα και τα αυγά. Αντί να «κόψετε» εντελώς την κατανάλωση των παραπάνω τροφών, ο Γκάντρι, προτείνει εναλλακτικές λύσεις που θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε τη δυσανεξία. Καλό θα ήταν για παράδειγμα να βγάλετε τη φλούδα και τα σπόρια από τα φρούτα ή μαγειρέψτε τα όσπρια σε χύτρα ταχύτητας που βοηθάει στην ευκολότερη πέψη τους. bovary loading…

This entry was posted on Σάββατο, Ιούνιος 17th, 2017 at 17:49 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.