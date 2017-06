Ιούνιος 17th, 2017 by Σταματίνα

Ο νεροχύτης είναι ένα από τα σημεία τους κουζίνας που δεν σκεφτόμαστε να καθαρίσουμε συχνά καθώς πέφτουν συνεχώς νερά και σαπούνι. Ωστόσο, εκεί συγκεντρώνονται πολλά μικρόβια και υπολείμματα τροφών και θα πρέπει να τον καθαρίζουμε σχολαστικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα.



Το ιδανικό είναι να ασχολούμαστε επισταμένα μία φορά το μήνα ώστε να είναι πάντα καθαρός. Δοκιμάστε να ανακατέψετε 1/2 φλιτζάνι μαγειρική σόδα με 1/4 φλυτζανιού αλάτι και ρίξτε το μέσα στον αγωγό. Στη συνέχεια ξεπλύντε με βραστό νερό.



Αυτό θα διώξει όλα υπολείμματα τροφών που έχουν μείνει μέσα στις σωληνώσεις και θα βοηθήσει στο να απαλλαγείτε από τις δυσάρεστες μυρωδιές. baby loading…

This entry was posted on Σάββατο, Ιούνιος 17th, 2017 at 16:18 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.