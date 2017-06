Ιούνιος 17th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Κατόπιν καταγγελιών στo διαδίκτυο περί ακάθαρτων φρεατίων οφείλουμε να ενημερώσουμε τους πολίτες του Δήμου μας για τα κάτωθι: Η Δ.Ε.Υ.Α.Γ. στα πλαίσια άσκησης των δραστηριοτήτων της ήδη περί τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2016 και με σκοπό την πρόληψη προβλημάτων – πλημμυρών προέβη σε διαγωνιστική διαδικασία για την εργασία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ». Άμεσα ο ανάδοχος εργολάβος ξεκίνησε την εκτέλεση της εργασίας και προέβη στον καθαρισμό του μεγαλύτερου μέρους των φρεατίων τόσο της πόλης των Γρεβενών όσο και των Τοπικών Κοινοτήτων ενώ υπολείπονται και αδιάθετες ποσότητες για την εν λόγω εργασία.

Η εργασία εκτελέστηκε κατά τον προσήκοντα τρόπο και χρόνο και εκ του λόγου τούτου δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα παρά τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα κατά την διάρκεια του χειμώνα και τις έντονες καταιγίδες των τελευταίων ημερών. Σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις μικρές ποσότητες ομβρίων συγκεντρώθηκαν σε συγκεκριμένα σημεία, τα οποία ήταν αδύνατο να εισρεύσουν άμεσα στα φρεάτια ομβρίων λόγω της έντασης και της διάρκειας της βροχόπτωσης, της ανεπαρκούς δυναμικότητας των σχαρών καθώς και της κλίσης και διαμόρφωσης του εδάφους. Και σε αυτές, όμως, τις περιπτώσεις καθώς μειώθηκε η ένταση της βροχής τα όμβρια εισέρρευσαν στα φρεάτια τα οποία λειτούργησαν κανονικά. Είμαστε στο πλευρό των πολιτών του Δήμου μας και καλούμε αυτούς σε περίπτωση εντοπισμού προβλημάτων αφορούντων ύδρευση – αποχέτευση καθώς και δυσλειτουργίας φρεατίων ομβρίων να απευθύνονται αμέσως στην Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. στο τηλέφωνο : 24620.25435 για την άμεση επίλυσή τους.



Εκ της Δ.Ε.Υ.Α.Γ.

Φωτεινή Τζουβάρα

Αντιπρόεδρος

