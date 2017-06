Ιούνιος 17th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Έντονη αντίδραση και αγανάκτηση εκφράζεται το τελευταίο διάστημα από διάφορους φορείς της ΠΕ Γρεβενών για την κατάσταση και το μέλλον της βιολογικής γεωργίας – κτηνοτροφίας, από τον αποκλεισμό των Γρεβενών από την βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία. Χωρίς να προσπαθήσουμε να δικαιολογήσουμε το πρόγραμμα της απένταξης των Γρεβενών από την βιοκαλλιέργεια, που οδηγεί σε τοπικιστική αντιπαράθεση με άλλες περιοχές της χώρας, λόγω του γεγονότος ότι η βιολογική γεωργία είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό στο σύνολο της γεωργίας της χώρας μας, θέλουμε ως κόμμα να επισημάνουμε τα παρακάτω.

Αλήθεια, διασώθηκε ο νομός μας όλα αυτά τα χρόνια που είχε χαρακτηριστεί ως πράσινος, βιολογικός νομός από την ερήμωση της υπαίθρου και το ξεκλήρισμα της αγροτιάς; Μήπως μειώθηκε η ανεργία από τέτοιου είδους προγράμματα; Αντίθετα οι μικρομεσαίοι αγρότες των Γρεβενών, που πράγματι παράγουν πολλά και εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα, όχι μόνο «δεν βλέπουν χαΐρι και προκοπή», αλλά δυστυχώς πάνε κάθε χρόνο «από το κακό στο χειρότερο». Ποια είναι η αιτία που ξεκληρίζονται οι αγρότες και οδηγούνται πιο γρήγορα στην ανεργία και την εξαθλίωση, που έντεχνα αποσιωπάτε από όλους τους φορείς που σηκώνουν φωνές διαμαρτυρίας για την βιοκαλλιέργεια. Η αιτία έχει όνομα και λέγεται Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), η οποία επιβάλλεται από την ΕΕ και εφαρμόζεται πιστά από όλες τις Ελληνικές κυβερνήσεις. Η ΚΑΠ είναι ένα «εργαλείο», το οποίο επιταχύνει το ξεκλήρισμα της φτωχομεσαίας αγροτιάς και οδηγεί στην συγκέντρωση της γης και της αγροτικής παραγωγής στα χέρια λίγων μεγαλοαγροτών που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Μπορεί να δίνονται επιδοτήσεις, όπως παλιότερα με τα καπνά, χωρίς να παράγουν, όμως όσοι αγρότες απέμειναν είναι καταχρεωμένοι και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Μέσω της ΚΑΠ και των μνημονίων που ψήφισαν οι κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια και φέτος, επιβαρύνουν τους φτωχομεσαίους αγρότες με μεγαλύτερα φορολογικά βάρη και ασφαλιστικές εισφορές, την ίδια στιγμή που αδυνατούν να ανταποκριθούν στα παλιά. Όλα τα βάρη της κρίσης φορτώνονται στις πλάτες του λαού, την ίδια στιγμή που οι κεφαλαιοκράτες και οι τραπεζίτες έχουν νόμιμες φοροαπαλλαγές, οι εφοπλιστές παίρνουν αφορολόγητο πετρέλαιο για τα καράβια τους, ενώ οι μικρομεσαίοι αγρότες τα πληρώνουν πανάκριβα. Ενώ μιλάνε για την σημασία της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής, για «παραγωγική ανάπτυξη» και άλλα, την ίδια στιγμή οι μικρομεσαίοι αγρότες υποτάσσονται στα συμφέροντα των μεγαλεμπόρων και των βιομηχάνων, αφού αυτοί καθορίζουν τις τιμές των προϊόντων, με βάση το κίνητρο του δικού τους καπιταλιστικού κέρδους και όχι το κέρδος για την επιβίωση του μικροαγρότη και της οικογένειας του. Το νέο πρόγραμμα της Αγροτικής Ανάπτυξης και τα βιολογικά, τα οποία ντύνονται με όμορφα λόγια, όπως: «απορροφητικότητα», «αποδοτικότητα», «εξωστρέφεια», «καινοτομία», είναι για πολύ λίγους. Δεν αφορούν την συντριπτική πλειοψηφία των φτωχομεσαίων αγροτών. Αφορούν μεγαλοαγρότες, οι οποίοι αποβλέπουν στο κυνήγι των επιδοτήσεων αδιαφορώντας για την παραγωγή.

Το ΚΚΕ λέει ότι υπάρχει διέξοδος για όλους αυτούς τους ανθρώπους του μόχθου, της αγροτικής παραγωγής. Το ΚΚΕ παλεύει για τη μόνη λύση που ειλικρινά συμφέρει τους πολλούς, ενάντια στη φτώχεια, στην ανεργία και το ξεκλήρισμα. Για το δρόμο όπου ο λαός μας θα είναι πραγματικά στην εξουσία, με κοινωνικοποιημένες τις καπιταλιστικές εκμεταλλεύσεις, τη γη, τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, οι κρατικές υποδομές, το εμπόριο, με άμεση ένταξή τους στον κεντρικό πανεθνικό επιστημονικό σχεδιασμό για την οργάνωση της οικονομίας για την ανάπτυξη σε όφελος του λαού. Για παραγωγή με στόχο την ικανοποίηση, πρώτα απ’ όλα, των μεγάλων λαϊκών αναγκών, της διατροφής του λαού, της εξασφάλισης πρώτων υλών για τη βιομηχανία και την ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής. Αυτή η αγροτική παραγωγή θα αξιοποιεί όλες τις παραγωγικές δυνατότητες που έχει η χώρα, τα συγκριτικά πλεονεκτήματά μας με άλλες χώρες, και εδαφικά, και κλιματολογικά, τεχνογνωσίας, επιστήμης, βιομηχανικής παραγωγής, επεξεργασίας πρώτων υλών, προστασίας του περιβάλλοντος και διαχείρισης των φυσικών πόρων. Σε αυτήν θα έχουν θέση οι νέοι αγρότες, με τεχνική ή επιστημονική ειδίκευση, με πραγματικά καλές, σύγχρονες συνθήκες εργασίας και ζωής, χωρίς χρέη και τον καθημερινό κίνδυνο της καταστροφής που έχουν σήμερα ως ατομικοί παραγωγοί. Γρεβενά 16/6/2017 Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Τομεακή Επιτροπή Γρεβενών

