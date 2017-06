Ιούνιος 17th, 2017 by Σταματίνα

Στοιχεία για 61 χώρες και για την περίοδο από το 2012 έως το 2015 ανέλυσαν οι ερευνητές του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον επιδημιολόγο Ρενέ Αρατσόλα, και κατέληξαν στο συμπέρασμα πως τουλάχιστον ένας στους δέκα εφήβους 13 έως 15 ετών στον κόσμο (ποσοστό σχεδόν 11%) είναι καπνιστής.



Στις μισές χώρες σχεδόν το 15% των αγοριών και το 8% των κοριτσιών 13-15 ετών καπνίζουν τσιγάρα, πούρα ή άλλα προϊόντα καπνού. Σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, στην Ελλάδα (με βάση στοιχεία του 2013 και σε δείγμα σχεδόν 4.100 μαθητών) το ποσοστό καπνιστών μεταξύ των εφήβων και των δύο φύλων 13-15 ετών εμφανίζεται να είναι 13,3%, ενώ ειδικότερα τα ποσοστά στα αγόρια είναι 14,9% και στα κορίτσια 11,6%. Το μεγαλύτερο ποσοστό εφήβων καπνιστών (και των δύο φύλων) υπάρχει στο Τιμόρ-Λέστε (35%) και το μικρότερο στη Σρι Λάνκα (1,7%). Στα αγόρια οι περισσότεροι καπνιστές βρίσκονται στο Τιμόρ-Λέστε (61,4%) και οι λιγότεροι στο Τατζικιστάν (2,9%), ενώ στα κορίτσια το υψηλότερο ποσοστό εφήβων καπνιστριών υπάρχει στη Βουλγαρία (29%) και το χαμηλότερο στο Τατζικιστάν (1,6%).



Το κάπνισμα είναι η κυριότερη αιτία θανάτων και σοβαρών παθήσεων που θα μπορούσαν να αποφευχθούν, σκοτώνοντας περίπου έξι εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο. «Έχει δειχθεί ότι το κάπνισμα κάνει ζημιά σχεδόν σε κάθε όργανο του σώματος και οι περισσότεροι ενήλικοι καπνιστές ξεκίνησαν το κάπνισμα στη διάρκεια της εφηβείας τους. Συνεπώς οι προσπάθειες αποφυγής χρήσης του καπνού από τους νέους είναι ζωτικές για την πρόληψη άλλης μιας γενιάς ενηλίκων, που θα καπνίζουν και θα υποφέρουν από σχετικές με το κάπνισμα παθήσεις και πρόωρο θάνατο» δήλωσε ο Αρατσόλα. Στις περισσότερες χώρες τουλάχιστον οι μισοί έφηβοι καπνιστές δήλωσαν ότι θέλουν να το κόψουν, με ποσοστά που κυμαίνονται από 32% στην Ουρουγουάη έως 90% στις Φιλιππίνες. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό βρίσκεται γύρω στο 45% και είναι από τα χαμηλότερα διεθνώς (δηλαδή λιγότεροι από τους μισούς Έλληνες εφήβους δηλώνουν πρόθυμοι να το κόψουν). newsbeast loading…

This entry was posted on Σάββατο, Ιούνιος 17th, 2017 at 23:06 and is filed under Χωρίς κατηγορία. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.