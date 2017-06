Ιούνιος 16th, 2017 by Σταματίνα

Νόστιμες και χορταστικές οι σούπες είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα και αγαπητά χειμερινά πιάτα, ωστόσο μια συγκεκριμένη εκδοχή της επανέρχεται στο προσκήνιο, όχι επειδή ο καιρός μας τα χαλάει που και που, αλλά γιατί μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην απώλεια βάρους και μάλιστα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τους διατροφολόγους και τους διαιτολόγους, η σούπα που θα διαβάσετε παρακάτω είναι χαμηλής θερμιδικής αξίας, αλλά έχει υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες.



Ετσι, η κατανάλωση της δημιουργεί το αίσθημα του κορεσμού για περισσότερες ώρες, ενώ μπορεί να μειώσει το σωματικό βάρος κατά έξι κιλά, αρκεί να μπει στο πιάτο σας για επτά ημέρες. Για να μην σας κρατάμε σε αγωνία, πρόκειται για τη σούπα με λάχανο και η Τζούλι Γκίλμπερτ, διαιτολόγος από την Αυστραλία, μίλησε στο 9News για αυτή και μοιράστηκε τη συμβουλές της για την κατανάλωση της. «Κανείς θα πρέπει να τρώει τη σούπα με λάχανο (περιέχει εκτός από λάχανο, μανιτάρια, κρεμμύδια, σέλερι και χυμό ή σάλτσα ντομάτας) για τρεις ολόκληρες ημέρες κι έπειτα να αρχίσει να προσθέτει σταδιακά κι άλλα συστατικά για να την κάνει πιο νόστιμη, όπως για παράδειγμα το τσίλι. Προτείνω ακόμη να προσθέσει κι άλλες γεύσεις στη διατροφή του, όπως για παράδειγμα κοτόπουλο και καστανό ρύζι. Επίσης θα πρέπει να καταναλώνει φρούτα και λαχανικά κατά τη διάρκεια της ημέρας». Σας φαίνεται πολύ μονότονο το να τρώτε το ίδιο γεύμα για μια εβδομάδα;



Κι όμως, η εναλλακτική αυτή πρόταση είναι άκρως δελεαστική, αν επιθυμείτε να αλλάξετε την εικόνα σας πριν την παραλία. Ακουλουθήστε τη δίαιτα της λαχανόσουπας: Ημέρα 1η Ξεκινήστε τη μέρα σας με όποια φρούτα προτιμάτε, εκτός από μπανάνα και όση ποσότητα σούπας θέλετε. Ημέρα 2η Περιλαμβάνει λαχανόσουπα και όποια λαχανικά προτιμάτε εκτός από φασόλια, μπιζέλια, και καλαμπόκι. Στο μεσημεριανό μπορείτε να προσθέσετε μια πατάτα ψητή. Ημέρα 3η Περιλαμβάνει λαχανόσουπα, αλλά και συνδυασμό φρούτων και λαχανικών από τις δύο προηγούμενες ημέρες. Δεν μπορείτε να φάτε όμως πατάτα. Ημέρα 4η Περιλαμβάνει λαχανόσουπα, ενώ μπορείτε να φάτε έως και 8 μπανάνες και να πιείτε δυο ποτήρια γάλα με λίγα λιπαρά. Ημέρα 5η Καταναλώστε λαχανόσουπα. Η ημέρα περιλαμβάνει έως και 450γρ κρέας μοσχαρίσιο, κοτόπουλο ή ψάρι, αλλά και έως και 6 φρέσκες ντομάτες και το λιγότερο 6-8 ποτήρια νερό. Ημέρα 6η Περιλαμβάνει λαχανόσουπα και μπορείτε να καταναλώσετε έως και 3 μοσχαρίσιες μπριζόλες και όσα λαχανικά θέλετε. Ημέρα 7η Φάτε λαχανόσουπα, καταναλώστε έως 2 κούπες μαύρο ρύζι, φρέσκους χυμούς φρούτων και όσα λαχανικά θέλετε. bovary loading…

