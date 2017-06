Ιούνιος 16th, 2017 by Σταματίνα

Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 2 η Συνάντηση Χορωδιών, την Τρίτη 13



Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Γρεβενών. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Σύλλογο Γρεβενιωτών Μουσικών, το Δημοτικό Ωδείο Γρεβενών, τη Χορωδία Γρεβενών ΛΙΓΕΙΑ σε συνεργασία με τον Δήμο Γρεβενών και την ΔΕΚΕΓ. Προσκεκλημένες ήταν με την σειρά που εμφανίστηκαν οι χορωδίες Κρόκου ΙΩΑΚΕΙΜ ΛΙΟΥΛΙΑΣ, Σερβίων ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ και Κοζάνης ΜΑΚΕΔΝΟΙ και ΧΟΡΩΔΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ του Ωδείου Δημόπουλου. Τελευταία εμφανίστηκε η Χορωδία Γρεβενών ΛΙΓΕΙΑ. Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο εκπρόσωπος της Μητρόπολης αιδεσιμότατος πατήρ Ευστάθιος, ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, οι Αντιδήμαρχοι Πολιτισμού και Παιδείας κ. Χρήστος Πέτρου και Εμπορίου και Ανάπτυξης κ. Γρηγόριος Φαρμάκης και πλήθος κόσμου. Μετά την εκδήλωση ακολούθησε δεξίωση προς τιμήν των Χορωδιών και αναδείχτηκε και η ζεστή γρεβενιώτικη φιλοξενία για την οποία όλοι οι προσκεκλημένοι είπαν τα καλύτερα. Αισθάνομαι την ανάγκη, ως υπεύθυνος της χορωδίας ΛΙΓΕΙΑ, να ευχαριστήσω πρώτα πρώτα όλες τις χορωδίες οι οποίες ανταποκρίθηκαν πρόθυμα στην πρόσκληση μας και μάς χάρισαν ένα όμορφο χορωδιακό εσπερινό και όλους όσοι παρακολούθησαν την εκδήλωση και γέμισαν την αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου. Στη συνέχεια θερμές ευχαριστίες αξίζουν στο Σύλλογο Γρεβενιωτών Μουσικών και στο Δημοτικό Ωδείο Γρεβενών για την άψογη συνεργασία και την αμέριστη στήριξή τους – μία ομάδα μουσικών μάλιστα μάς ψυχαγώγησε αφιλοκερδώς – το Δήμο Γρεβενών και την ΔΕΚΕΓ που παραχώρησαν την αίθουσα και την μικροφωνική εγκατάσταση. Ιδιαίτερα οφείλω να ευχαριστήσω την μαέστρο κ. Νικολέτα Παπάζογλου η οποία τα τρία τελευταία χρόνια με την υπομονή της, την ηπιότητα και τη άρτια κατάρτισή της έχει αναβαθμίσει ποιοτικά την Χορωδία μας.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της Χορωδίας τα οποία παρακολουθούν με συνέπεια και υπευθυνότητα τα μαθήματα και παρουσίασαν αυτό το όμορφο αποτέλεσμα που όλοι το επαίνεσαν. Ευχαριστώ επίσης όλα τα μέλη και πιο πολύ τις κυρίες οι οποίες ετοίμασαν νόστιμους μεζέδες για την φιλοξενία των Χορωδιών. Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας χωρίς τους οποίους δε θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε στη ζεστή φιλοξενία των Χορωδιών: – Τα κρεοπωλεία ΕΛΑΦΙ και ΦΑΡΜΑ – Την ψησταριά ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ και ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΥΣΕΩΝ – Το σούπερ μάρκετ ΕΠΙΛΟΓΗ – ΤΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ της κ. Ελένης Φάρρου – Το ανθοπωλείο ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΒΙΚΥ – Την ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ – Τα παραδοσιακά βιολογικά προϊόντα ΗΔΥΓΕΥΣΤΟΝ – Τα μανιτάρια ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε. – ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΟΡΗΓΌ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ GREVENIOTIS.GR Στέργιος Πουρνάρας, Υπεύθυνος Χορωδίας ΛΙΓΕΙΑ loading…

