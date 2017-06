Ιούνιος 16th, 2017 by Σταματίνα

Το κάπνισμα θεωρείται μία κακιά συνήθεια, με τη χώρα μας να είναι μία από τις χώρες που καπνίζουν περισσότερο.



Χάρτης που δημιούργησε το Map Porn δείχνει τις χώρες που με τη μεγαλύτερη κατανάλωση τσιγάρων, με την Ελλάδα να βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις. Τον προηγούμενο μήνα, η Telegraph είχε δημοσιεύσει λίστα με τις χώρες που δεν αφήνουν το τσιγάρο από το χέρι τους. Σε αυτή, η Ελλάδα ήταν στην 14η θέση.



Στην πρώτη βρισκόταν το Μαυροβούνιο, ακολουθούσε η Λευκορωσία, με την τριάδα να κλείνει ο Λίβανος. Αναλυτικά η λίστα: Μαυροβούνιο Λευκορωσία Λίβανος ΠΓΔΜ Ρωσία Σλοβενία Βέλγιο Λουξεμβούργο Κίνα Βοσνία Ερζεγοβίνη Τσέχικη Δημοκρατία Καζακστάν Αζερμπαϊτζάν Ελλάδα Νότια Κορέα Αυστρία Ιορδανία Ουκρανία Εσθονία Ουγγαρία iefimerida loading…

