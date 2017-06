Ιούνιος 16th, 2017 by Σταματίνα

Μέχρι τα τέλη Ιουλίου η ΡΑΕ έχει δεσμευτεί να παραδώσει τη μελέτη της για την εξομάλυνση των υπέρογκων χρεώσεων στους καταναλωτές της ΔΕΗ, ενώ το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ετοιμάζει νομοθετική ρύθμιση για την αντιμετώπιση των «στρατηγικών κακοπληρωτών».



Αυτό έκανε γνωστό στη Βουλή ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, τονίζοντας ότι τα χρέη προς τη ΔΕΗ έχουν εκτοξευτεί τα προηγούμενα 5-6 χρόνια, φθάνοντας στα 2,5 δισ. ευρώ και τα 300 εκατ. ευρώ από αυτά αφορούν επιχειρήσεις που έχουν κλείσει και δεν μπορούν να βρεθούν οι υπόχρεοι για να πληρώσουν τις οφειλές τους. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Βασίλη Κεγκέρογλου που έκανε λόγο για αδικαιολόγητα φουσκωμένους λογαριασμούς της ΔΕΗ, ο κ. Σταθάκης ανέφερε ότι έχει δώσει εντολή προς τη ΡΑΕ να μελετήσει το θέμα ως προς την αντιμετώπιση των χρεώσεων ΥΚΩ, ώστε να γίνουν πιο ομαλές για τους καταναλωτές. Σύμφωνα με τον υπουργό, η ρυθμιστική αρχή δεσμεύτηκε να το κάνει μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Όπως τόνισε ο κ. Σταθάκης, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σειρά ρυθμίσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν αφορούν μόνο μικρούς οφειλέτες αλλά και μεγαλοοφειλέτες, όπως η συμφωνία μεταξύ ΔΕΗ και ΛΑΡΚΟ.



Ο υπουργός υποστήριξε ότι από το σύνολο των οφειλών προς τη ΔΕΗ, έχουν ήδη ρυθμιστεί περίπου 1,2-1,3 δισ. ευρώ και πρόσθεσε ότι κεντρική ιδέα του υπουργείου είναι να νομοθετήσει για τους «κακούς στρατηγικούς οφειλέτες». Από την πλευρά του ο κ. Κεγκέρογλου έκανε λόγο για αδικαιολόγητα υπερβολικές χρεώσεις της ΔΕΗ και «φουσκωμένους λογαριασμούς» που στέλνει στους καταναλωτές χωρίς να εξηγεί, όπως είπε, γιατί υπάρχει αύξηση κόστους για την ίδια κατανάλωση. iefimerida loading…

