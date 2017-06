Ιούνιος 16th, 2017 by Σταματίνα

Οι ερευνητές του Facebook, στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, ανακοίνωσαν ότι έκαναν ένα ακόμη βήμα προόδου, αναπτύσσοντας ρομπότ λογισμικού (bots ή chatbots) που μπορούν να διαπραγματεύονται και να συμβιβάζονται, ερχόμενα σε επαφή στο διαδίκτυο με άλλα ρομπότ του είδους τους και με ανθρώπους.



Μέχρι τώρα τα περισσότερα bots -όπως η Siri της Apple ή αυτά που είναι ενσωματωμένα στο Messenger του Facebook- έχουν την ικανότητα να κάνουν σύντομες συνομιλίες και να εκτελούν απλούστερες εργασίες, όπως να καλέσουν ένα ταξί, να παραγγείλουν μία πίτσα ή να κλείσουν τραπέζι σε ένα εστιατόριο. Στόχος των επιστημόνων είναι η δημιουργία πιο εξελιγμένων bots που θα «σκέφτονται», θα συνομιλούν και θα διαπραγματεύονται όπως ένας άνθρωπος για πιο πολύπλοκα πράγματα, όπως η ενοικίαση ή η αγορά ενός ακινήτου, έτσι ώστε να αποτελέσουν μελλοντικά τους ιδανικούς ψηφιακούς προσωπικούς βοηθούς των χρηστών.



Οι ερευνητές της ομάδας τεχνητής νοημοσύνης του Facebook Mike Luis και Drouve Batra ανέφεραν, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο και το New Scientist, ότι -χρησιμοποιώντας ως εργαλείο εκπαίδευσης μια βάση δεδομένων με πάνω από 5.000 συζητήσεις μεταξύ ανθρώπων- ανέπτυξαν ρομπότ λογισμικού που μπορούν να εμπλακούν «σε διάλογο και σε διαπραγματεύσεις από την αρχή έως το τέλος με άλλα bots και με ανθρώπους, καταλήγοντας σε κοινές αποφάσεις». Οι ερευνητές δημιούργησαν πολλά σενάρια διαπραγμάτευσης και έδειξαν ότι τα bots -που έχουν εφοδιασθεί με την τέχνη της παραπλάνησης- μπορούν να είναι σκληροί διαπραγματευτές στην αρχή (απορρίπτοντας τις αρχικές προσφορές), αλλά και δεόντως συμβιβαστικά στο τέλος (αποδεχόμενα π.χ. την αρχική προσφορά που είχαν απορρίψει), προκειμένου να υπάρξει τελική συμφωνία – μία πρακτική που οι άνθρωποι ακολουθούν συχνά. Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτή η συμβιβαστική συμπεριφορά δεν διδάχθηκε στα bots από τους προγραμματιστές, αλλά την ανακάλυψαν μόνα τους στην πορεία της διαπραγμάτευσης, ως μια αποτελεσματική μέθοδο επίτευξης των στόχων τους. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

