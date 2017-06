Ιούνιος 16th, 2017 by Σταματίνα

Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο για τα παιδιά να έχουν αστείρευτη ενέργεια, όμως σε κάποιες περιστάσεις πρέπει να είναι στοιχειωδώς ήρεμα. Και επειδή λόγω ηλικίας δεν προσαρμόζονται πάντοτε επιτυχώς, είναι απαραίτητο να προβείτε σε συγκεκριμένες ενέργειες:



Ξεκινώντας αντίστροφα, σε καμία περίπτωση μη μαλώσετε το παιδί ή το κάνετε να νιώσει άσχημα. Ακόμα κι αν είναι ενεργητικό σε υπερβολικό βαθμό, δεν είναι κάτι που επέλεξε εκείνο και φυσικά ούτε το να σας φέρνει σε δύσκολη θέση με τα καμώματά του. Βεβαιωθείτε ότι του δίνετε τη δυνατότητα να εκτονώνεται στην καθημερινότητα μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων και δεν έχει συσσωρευμένη ενέργεια επειδή είναι διαρκώς κλεισμένο στους τέσσερις τοίχους. Το γεγονός ότι φωνάζει και δεν κάθεται σε ησυχία σε περιστάσεις που το απαιτούν έχει να κάνει πρωτίστως με το ότι λόγω ηλικίας δεν έχουν την ωριμότητα να αξιολογήσουν κάθε κατάσταση ξεχωριστά και να φέρονται κατάλληλα. Είναι δική σας δουλειά να το διδάξετε, ενημερώνοντάς το από πριν ότι περιμένετε από εκείνο να είναι ήσυχο. Αν, παρά τη σχετική συζήτηση που θα προηγηθεί, το παιδί κάνει φασαρία, ενδεχομένως να υπάρχουν παραλείψεις από μέρους σας στο κομμάτι της πειθαρχίας και γι’αυτό δε λαμβάνει υπόψη του τα λεγόμενά σας.



Η αστείρευτη ενέργεια του παιδιού μπορεί επίσης να σχετίζεται με το γεγονός ότι διάγει μια περίοδο έντονου άγχους και αυτός είναι ο τρόπος του να εκτονώσει την πίεση που νιώθει. Καλό θα ήταν να κάνετε μια συζήτηση ή να διερευνήσετε αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο, ώστε να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το άγχος του με ορθολογικούς τρόπους. Τέλος, αναρωτηθείτε μήπως είτε στο σχολικό περιβάλλον του, είτε στο σπίτι δίνονται συνεχώς αφορμές να μη νιώθει ηρεμία. Χωρίς αμφιβολία, μια σχετική συζήτηση με τη δασκάλα του θα ήταν χρήσιμη. newsbeast loading…

