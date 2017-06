Ιούνιος 16th, 2017 by Σταματίνα

Ακριβώς όπως τα πρότυπα του γυναικείου σώματος, έτσι και του ανδρικού, στο πέρασμα των χρόνων έχουν αλλάξει εντελώς. Ο καλλιτέχνης Νικολάι Λαμ συνέλεξε φωτογραφίες από τη δεκαετία του 1870 και ύστερα και κατάφερε έτσι να «χαρτογραφήσει» τις αλλαγές στα πρότυπα του ανδρικού σώματος.



Με δεδομένο ότι στα τέλη του 1800 το φαγητό δεν ήταν… για όλους, το υπερβολικό βάρος συνδέθηκε με τον πλούτο και τις ανώτερες κοινωνικές θέσεις. Οταν ένας άνδρας είχε μια φαρδιά μέση σήμαινε ότι το πορτοφόλι του ήταν φουσκωμένο. Ανάμεσα στο 1930 και στο 1959 τα τρόφιμα έγιναν πιο προσιτά, η πείνα μειώθηκε και οι ηθοποιοί του Χόλιγουντ, που τότε όριζαν τα σχετικά πρότυπα, άρχισαν να προβάλλουν τα πιο λεπτά σώματα, με μύες. Στην ταραχώδη δεκαετία του ’60 όπου ο πιο επαναστατικός τρόπος ζωής προβαλλόταν ως πρότυπο οι άνδρες άρχισαν να αφήνουν τα μαλλιά τους μακριά, ενώ οι ροκ σταρ που τότε επέβαλλαν τα πρότυπα ήταν πολύ πολύ πολύ πολύ αδύνατοι… Το 1970 και το 1980 το bodybuilding έγινε δημοφιλές και οι φουσκωμένοι μύες πρότυπο και… όνειρο κάθε άνδρα. Σίγουρα ο Αρνολντ Σβαρτζενέκερ έπαιξε το ρόλο του…



Στη δεκαετία του 1990 πάλι το υπερ-αρσενικό σώμα έχασε έδαφος και τα πρότυπα ήρθαν σε μια κανονικότητα, άμεσα εφικτή από όλους: Μεσαία κιλά, ούτε αδύνατα, ούτε παχουλά κορμιά, μύες τονισμένοι τόσο όσο (ίσως λίγο περισσότεροι οι κοιλιακοί). Πρότυπα που λίγο πολύ ισχύουν έως και σήμερα. iefimerida loading…

