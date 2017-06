Ιούνιος 16th, 2017 by Σταματίνα

Οι αριστερόχειρες είναι γενικά καλύτεροι από τους δεξιόχειρες στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων και όσο πιο δύσκολο είναι το πρόβλημα, τόσο μεγαλύτερη είναι η υπεροχή των αριστερόχειρων. Αυτό σύμφωνα με μια νέα ευρωπαϊκή επιστημονική μελέτη. Οι ερευνητές από τη Βρετανία, την Ιταλία και την Ολλανδία, με επικεφαλής τον Τζιοβάνι Σάλα του Τμήματος Ψυχολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό ψυχολογίας Frontiers in Psychology, πραγματοποίησαν μια σειρά πειραμάτων με πάνω από 2.300 μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, οι οποίοι κλήθηκαν να λύσουν μαθηματικά προβλήματα με διαφόρους βαθμούς δυσκολίας.



Διαπιστώθηκε ότι οι αριστερόχειρες και οι δεξιόχειρες έχουν σε γενικές γραμμές παρόμοιες επιδόσεις, όταν τα προβλήματα (π.χ. αριθμητικής) είναι σχετικά απλά.

Όταν όμως τα πράγματα δυσκολεύουν, τότε οι αριστερόχειρες υπερτερούν, κάτι που φαίνεται ιδιαίτερα στα αγόρια που γράφουν με το αριστερό χέρι. Ο μέσος αριστερόχειρας είναι καλύτερος από τον μέσο δεξιόχειρα στην επίλυση απαιτητικών μαθηματικών προβλημάτων. Επιπλέον, οι «ακραίοι» δεξιόχειρες -που χρησιμοποιούν μόνο το δεξί χέρι για να γράψουν, να σχεδιάσουν, να πετάξουν κάτι κ.α.- είχαν κατά μέσο όρο χειρότερες επιδόσεις σε όλα τα μαθηματικά τεστ, σε σχέση με τους «μετριοπαθείς» δεξιόχειρες (που κατά καιρούς χρησιμοποιούν και το αριστερό) και τους αριστερόχειρες. Γνωστοί αριστερόχειρες Η πεποίθηση ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στο ταλέντο και στην αριστεροχειρία είναι παλιά, τουλάχιστον από την εποχή του αριστερόχειρα Λεονάρντο ντα Βίντσι, αν όχι του επίσης αριστερόχειρα Αριστοτέλη.

Ο Αμαντέους Μότσαρτ, η Μαρί Κιουρί, ο Μαρκ Τουέιν, ο Μπιλ Γκέιτς, ο Μπαράκ Ομπάμα και ο «μάγος» της μπάλας Λιονέλ Μέσι ανήκουν στην ομάδα των αριστερόχειρων. Εκτιμάται ότι παγκοσμίως ένα ποσοστό 10% έως 13,5% των ανθρώπων δεν είναι αμιγώς δεξιόχειρες. Λίγοι από αυτούς χρησιμοποιούν άνετα και τα δύο χέρια, αλλά οι περισσότεροι είναι καθαρά αριστερόχειρες. Η προτίμηση στο ένα χέρι ή στο άλλο θεωρείται από τη νευροεπιστήμη ότι αποτελεί εκδήλωση της εγκεφαλικής λειτουργίας.

Οι αριστερόχειρες εμφανίζουν κατά μέσο όρο πιο ανεπτυγμένο δεξί ημισφαίριο εγκεφάλου, ενώ οι δεξιόχειρες πιο ανεπτυγμένο αριστερό ημισφαίριο. Επιπλέον, το μεσολόβιο, η δέσμη νευρικών ινών που συνδέει τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια, είναι συνήθως μεγαλύτερη στους αριστερόχειρες, πράγμα που είναι άγνωστο γιατί συμβαίνει.

Αυτή η βελτιωμένη «συνδεσμολογία», σύμφωνα με ορισμένους επιστήμονες, επιτρέπει στους αριστερόχειρες να διαθέτουν ανώτερη εγκεφαλική επεξεργασία των πληροφοριών.

Αυτό πιθανώς εξηγεί γιατί υπάρχει μεγαλύτερη αναλογία αριστερόχειρων (σε σχέση με το ποσοστό τους στο γενικό πληθυσμό) μεταξύ των μουσικών, των καλλιτεχνών γενικότερα, των αρχιτεκτόνων, των σκακιστών, των μαθηματικών (και δη των ταλαντούχων) κ.α.



Από την άλλη, πιο πρόσφατα μερικές μελέτες έχουν ισχυρισθεί ότι οι αριστερόχειρες όχι μόνο δεν έχουν κάποιο νοητικό πλεονέκτημα, αλλά υστερούν κιόλας σε σχέση με τους δεξιόχειρες. Μια έρευνα βρήκε ότι τα αριστερόχειρα παιδιά έχουν ελαφρώς υποδέεστερες επιδόσεις σε μια σειρά από αναπτυξιακά τεστ, ενώ μια άλλη διαπίστωσε ότι το ποσοστό των αριστερόχειρων είναι ελαφρώς μεγαλύτερο μεταξύ των ατόμων με νοητική υστέρηση (σε σχέση με το ποσοστό τους στο γενικό πληθυσμό). ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

