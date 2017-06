Ιούνιος 16th, 2017 by Σταματίνα

Αν είστε από τους ανθρώπους που όταν έχουν στο μενού κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι, πριν το βάλουν στην κατσαρόλα ή το φούρνο, το πλένουν, μάλλον ήρθε ο καιρός να «κόψετε» τη συγκεκριμένη συνήθεια.



Συνήθως, ο λόγος που τα πλένετε πριν τα μαγειρέψετε είναι επειδή πιστεύετε ότι με αυτό τον τρόπο εξοντώνετε βακτήρια και μικρόβια. Μόνο που στην πραγματικότητα, τελικά, έχετε το αντίθετο αποτέλεσμα. Ο λόγος είναι απλός. Το νερό που θα χρησιμοποιήσετε για να ξεπλύνετε, τόσο στα πουλερικά, όσο και στο κρέας (μοσχάρι, χοιρινό και αρνί), πιθανότατα, δεν θα είναι αρκετά ζεστό για να σκοτώσει όντως τα επιβλαβή βακτηρίδια. Έτσι, με το να τα πλένετε το μόνο που πετυχαίνετε είναι να αναδιανέμετε τα βακτήρια στις επιφάνειες κουζίνας σας και ενδεχομένως, στα χέρια σας ή και σε άλλα τρόφιμα τα οποία θα ακουμπήσετε στην επιφάνεια που είχατε ακουμπήσει αυτά προηγουμένως. Με αυτό τον τρόπο αυξάνετε τις πιθανότητες να εισέλθουν στον οργανισμό σας και να προκαλέσουν μόλυνση.



Το ίδιο πάνω κάτω ισχύει και για το ωμό ψάρι, αφού πλένοντας το αυξάνετε το ρίσκο της εξάπλωσης βακτηρίων σε όλη την κουζίνα. *ΕΞΤΡΑ ΤΙΠ: Για πιο υγιεινό μαγείρεμα, πάντα να πλένετε τις επιφάνειες κοπής πάνω στις οποίες έχετε ακουμπήσει το κρέας, τα πουλερικά ή το ψάρι πριν αφήσετε πάνω σε αυτές άλλα τρόφιμα ή σκεύη σερβιρίσματος. Ιδανικά, να χρησιμοποιείτε άλλες επιφάνειες για να προετοιμάσετε το κρέας και άλλες για τα λαχανικά. bovary loading…

