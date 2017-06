Ιούνιος 16th, 2017 by Σταματίνα

«Εξαιρετικά ανήσυχος» για τη ζωή του είναι ο Κιμ Γιονγκ Ουν και χρησιμοποιεί διάφορα τεχνάσματα για να αποφύγει μια δολοφονική επίθεση εναντίον του, σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες της Σεούλ. Ο Βορειοκορεάτης δικτάτορας φοβάται όχι μόνον μια επίθεση ενόπλων κατά των οχημάτων που χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις του σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και ένα αεροπορικό πλήγμα, όπως είπαν αξιωματούχοι των νοτιοκορεατικών μυστικών υπηρεσιών σε κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση της Βουλής της χώρας, σύμφωνα με το πρακτορείο Yonhap.



«Ο Κιμ είναι απορροφημένος με τη συλλογή πληροφοριών από τις μυστικές του υπηρεσίες για την “επιχείρηση αποκεφαλισμού”», είπε ο βουλευτής Λι Τσιολ Γου, που παρέστη στην ενημέρωση. Και πρόσθεσε ότι ο Βορειοκορεάτης δικτάτορας ταξιδεύει πλέον τα χαράματα και συχνά κατεβαίνει από τη Mercedes Benz του και επιβιβάζεται σε άλλα αυτοκίνητα της συνοδείας του. Οι ανησυχίες του Κιμ Γιονγκ Ουν εντάθηκαν μετά τις πληροφορίες, πριν από κάποιο διάστημα, ότι ΗΠΑ και Νότια Κορέα συγκροτούν μια μονάδα ειδικών δυνάμεων, επιφορτισμένη με την εξόντωση της βορειοκορεατικής ηγεσίας σε περίπτωση που ξεσπάσει πόλεμος στη χερσόνησο. Τον περασμένο Μάρτιο μέλη της αμερικανικής μονάδας Team Six, που είχε φέρει σε πέρας την αποστολή εξόντωσης του Οσάμα Μπιν Λάντεν, μετείχαν σε κοινές ασκήσεις με τις ειδικές δυνάμεις της Νότιας Κορέας και άνδρες διαφόρων αμερικανικών μονάδων καταδρομέων, όπως οι Rangers, η Delta Force και οι Πράσινοι Μπερέδες. Οι ΗΠΑ κατέστησαν σαφές ότι οι μονάδες αυτές εκπαιδεύονταν για μια «επιχείρηση αποκεφαλισμού» που αποβλέπει στην εξόντωση της βορειοκορεατικής ηγεσίας, ώστε να μην μπορεί το καθεστώς να συνεχίσει τον πόλεμο.



Τον Μάιο η Πιονγιάνγκ υποστήριξε ότι απέτρεψε ένα σχέδιο της CIA να χρησιμοποιήσει έναν «ιδεολογικά διεφθαρμένο και χρηματισμένο» Βορειοκορεάτη για να δολοφονήσει τον Κιμ Γιονγκ Ουν με μια «βιοχημική ουσία» και κατηγόρησαν τις ΗΠΑ για κρατική τρομοκρατία. Όμως, πέρα από τις εξωτερικές απειλές, πληροφορίες λένε ότι έγιναν αρκετές απόπειρες ανατροπής της οικογένειας Κιμ, που κυβερνά τη Βόρεια Κορέα από το 1945. Η προσωπική ασφάλεια του Κιμ Γιονγκ Ουν ενισχύθηκε δραματικά τον Μάρτιο του 2013, σύμφωνα με πηγές των μυστικών υπηρεσιών της Νότιας Κορέας. Θωρακισμένα οχήματα αναπτύχθηκαν στην περιοχή γύρω από την προσωπική του κατοικία στην Πιονγιάνγκ, στρατιώτες με αυτόματα περιπολούν στους δρόμους, ενώ σε δημόσιες εκδηλώσεις που μετέχει ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρεμβάλλεται σήμα που μπλοκάρει τα κινητά τηλέφωνα, υπό τον φόβο μήπως χρησιμοποιηθούν ως πυροκροτητές βομβών. iefimerida loading…

