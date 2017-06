Ιούνιος 16th, 2017 by Σταματίνα

«Μετά το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, έστω και στα μέσα Ιουνίου του 2017, το ζητούμενο είναι να δούμε μπροστά και να κινηθούμε προς την κατεύθυνση της προσέλκυσης επενδύσεων, εντός και εκτός συνόρων, που θα φέρουν σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας ανέφερε ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Κωνσταντίνος Κόλλιας.



Σχολιάζοντας την απόφαση τοu Eurogroup δήλωσε επίσης: «με άλλα λόγια, απαιτούνται μέτρα για την αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης στους επενδυτές, όπως η απλοποίηση του καθεστώτος αδειοδότησης των επιχειρήσεων, η δημιουργία ενός σταθερού και χωρίς διαρκείς και ξαφνικές αλλαγές φορολογικού συστήματος με ταυτόχρονη μείωση των συντελεστών φορολογίας, η ταχεία απονομή της δικαιοσύνης και η άρση των στρεβλώσεων, που δυσκολεύουν το επιχειρείν στην Ελλάδα. Στην ίδια κατεύθυνση, απαιτείται η όσο το δυνατόν αμεσότερη επίσπευση της αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, που θα δώσει ανάσα στην αγορά.



Αναφορικά με το χρέος, δεδομένου ότι θα πρέπει να περιμένουμε το τέλος του προγράμματος για την εφαρμογή των όποιων μέτρων ελάφρυνσής του, η αύξηση του παρανομαστή στο λόγο χρέος/ΑΕΠ είναι – και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπιστεί – ύψιστης προτεραιότητας. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το απολύτως αναγκαίο για το μέλλον της χώρας νέο παραγωγικό μοντέλο». iefimerida loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Ιούνιος 16th, 2017 at 18:42 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.