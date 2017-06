Ιούνιος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Συνεχίζεται η Πανελλαδική δράση του Τομέα Υγείας της ΝΔ με την Περιφερειακή Συνδιάσκεψη του Τομέα Υγείας στην Δυτική Μακεδονία, την Δευτέρα στις 19/6/2017 και την Τρίτη στις 20/6/17. Πρόκειται για διήμερο (19-20 Ιουνίου) οδοιπορικό συναντήσεων και επισκέψεων κλιμακίου της ΝΔ με φορείς της Υγείας της Δυτικής Μακεδονίας, όπου θα καταγραφούν προβλήματα και αδυναμίες που παρουσιάζονται στον κλάδο.

Επικεφαλής του κλιμακίου είναι ο Τομεάρχης Υγείας της Ν.Δ. και Βουλευτής Επικρατείας κ. Βασίλης Οικονόμου μαζί με τον Αναπληρωτή Τομεάρχη, Βουλευτή Αχαΐας κ. Ιάσονα Φωτήλα, ενώ στο κλιμάκιο θα συμμετέχουν οι Υπεύθυνοι Θεματικών Τομέων Υγείας των ΝΟΔΕ καθώς και στελέχη του κόμματος της Δυτικής Μακεδονίας που συμμετέχουν στον Τομέα Υγείας της ΝΔ.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν προγραμματιστεί για την Δευτέρα 19 Ιουνίου επισκέψεις στο Γ.Ν. Φλώρινας, στο Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Φλώρινας, στο Μποδοσάκειο Γ.Ν. Πτολεμαΐδας, στο Μαμάτσειο Γ.Ν. Κοζάνης και στο Κέντρο Αποθεραπείας – Αποκατάστασης, Διημέρευσης, Ημερήσιας φροντίδας ΑμεΑ «Κιβωτός» στην Κοζάνη.

Την Τρίτη, 20 Ιουνίου έχουν προγραμματιστεί επισκέψεις στο Κ.Υ. Τσοτυλίου, στο Κέντρο Αποκατάστασης και στο Κ.Υ. Άργους Ορεστικού Καστοριάς, στο Γ.Ν. Καστοριάς και στο Γ.Ν. Γρεβενών.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας στις 17:30 έχει προγραμματιστεί Συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της ΝΟΔΕ Γρεβενών ενώ στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη του Τομέα Υγείας ΝΔ Δυτικής Μακεδονίας, με ομιλίες από τον Τομεάρχη Υγείας και Βουλευτή Επικρατείας Βασ. Οικονόμου και τον Αναπληρωτή Τομεάρχη και Βουλευτή Αχαΐας Ι. Φωτήλα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών ( Δημαρχείο, Πλ. Ελευθερίας 1 Γρεβενά).



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 IOYNIOY

10:30 Επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας

11:00 Επίσκεψη στο Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Φλώρινας

12:30 Επίσκεψη Μποδοσάκειο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας.

14:00 Επίσκεψη Μαμάτσειο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης.

15:30 Επίσκεψη στο Κέντρο Αποθεραπείας -Αποκατάστασης, Διημέρευσης, Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ «Κιβωτός» στην Κοζάνη. ΤΡΙΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ

9:00 Κέντρο Υγείας Τσοτυλίου ( Δήμος Βοίου Κοζάνης )

10:30 Κέντρο Αποκατάστασης Άργους Ορεστικού Καστοριάς

11:15 Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού Καστοριάς

12:30 Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

15:30 Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών

17:30 Συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της ΝΟΔΕ Γρεβενών

18:30 Περιφερειακή Συνδιάσκεψη για την Υγεία στην Δυτική Μακεδονία στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

This entry was posted on Παρασκευή, Ιούνιος 16th, 2017 at 17:07 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.